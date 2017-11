Parížska prokuratúra sa odvolala proti verdiktu v kauze Merah

Abdelghani Merah sa na pochod naprieč Francúzskom vydal 8. februára z Marseille. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 3. novembra (TASR) - Generálna prokuratúra v Paríži sa v piatok odvolala proti rozhodnutiu súdu v kauze Abdelkadera Meraha, ktorý bol vo štvrtok odsúdený na 20 rokov väzenia za spojitosť s terorizmom. Súd ho však neusvedčil zo spolupáchateľstva pri vražedných útokoch na židovskú školu a francúzskych výsadkárov, ktoré spáchal Merahov brat Mohammed.Prokuratúra v piatok tento verdikt súdu kritizovala a uviedla, že podľa jej názoru špeciálny súd "nevyčerpal všetky právne dôsledky skutočností (v Merahovom konaní), ktoré mu boli (v konaní) predložené", a to najmä pre to, že súd Abdelkadera Meraha oslobodil v prípade "spolupáchateľstva pri atentátoch" spáchaných jeho bratom.Abdelkader Merah bol obvinený z radikalizácie svojho mladšieho brata Mohammeda, pričom podľa generálnej advokátky Naimy Rudloffovej bol práve on osobou, ktorá "stvorila" páchateľa uvedených útokov.Abdelkader Merah popieral, že by bol vedel o úmysloch svojho brata, ktorého obeťami sa stali traja vojaci, učiteľ a tri deti zo židovskej školy.Parížsky súd vo štvrtok odsúdil Abdelkadera Meraha na 20 rokov väzenia za to, že aj so svojím bratom vstúpili do teroristickej skupiny. Druhého obžalovaného, Fettaha Malkiho, odsúdili na 14 rokov väzenia za vstup do teroristickej skupiny a za to, že zabezpečil Mohammedovi Merahovi zbraň, ktorú pri vraždení použil. Obaja muži si musia odsedieť najmenej dve tretiny svojich trestov a majú desať dní na to, aby podali odvolanie.Mohammed Merah spáchal svoje útoky v rozmedzí deviatich dní. Najprv 11. marca 2012 na prázdnom parkovisku v Toulouse zabil jedného výsadkára, potom 15. marca v nákupnom stredisku v meste Montauban smrteľne postrelil ďalších dvoch výsadkárov a tretieho vojaka zranil. Napokon 19. marca v Toulouse pred tamojšou židovskou školou - ješivou - zabil rabína, jeho dvoch synov vo veku štyri a päť rokov a osemročné dievča.Merah podľa vyšetrovateľov útočil na príslušníkov francúzskej armády zámerne, aby sa pomstil za účasť Francúzska vo vojne proti teroristickej organizácii al-Káida v Afganistane. Priznal aj protižidovský motív vrážd, keď vyhlásil, že "židia zabíjajú naše sestry a bratov v Palestíne".