Park pod pamätníkom SNP ožil radosťou a detskou spontánnosťou

Na snímke chlapci hrajú futbal počas hlavného Olympijskeho dňa v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici 23. júna 2017.

Banská Bystrica 23. júna (TASR) - Park pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici ožil v piatkovom predpoludní detskou spontánnosťou. V hlavnom Olympijskom dni sa zaplnil do takej miery, že radosť z vydareného dňa neskrývali ambasádori podujatia, predstavitelia SOV a samotné deti z materských, základných i stredných škôl.Do pohybových aktivít rôzneho druhu spojených s prvkom súťaženia sa zapojili viacerí olympionici. Biatlonistka Jana Gereková nešetrila radami na provizórnej strelnici, elitný štvorkajak rýchlostných kanoistov poskytol neoceniteľné rady v prekážkovom behu, do ktorého sa vďačne zapojil strelec Juraj Tužinský. Aj paralympijská strelkyňa Veronika Vadovičová neskrývala radosť, ktorá úmerne narastala s nadšením detí.Prezident SOV Anton Siekel uvítal, že tradičná akcia Slovenského olympijského výboru sa uskutočnila v Banskej Bystrici, meste olympijských víťazov a v Európskom meste športu 2017.Anton Siekel spomenul aj jednu neutíchajúcu snahu.Strelca Juraja Tužinského strhla do diania súťaživosť detí.povedal. "Mňa to hneď rozprúdilo a zapojil som sa aktívne aj na tejto prekážkovej dráhe. Nech vidia nás olympionikov ako s nimi športujeme a možno sa viac nadchnú, je to ten najlepší príklad."Od viacnásobnej paralympijskej víťazky v športovej streľbe Veroniky Vadovičovej taktiež prúdili slová chvály.Príjemné chvíle prežíval aj člen štvorkajaku Juraj Tarr.Katarína Ráczová, najúspešnejšia slovenská šermiarka a predsedníčka Klubu fair play SOV, zdôraznila pre ňu to najdôležitejšie.Podľa Kataríny Ráczovej olympijskej osvety nikdy nie je dosť.Predseda Združenia olympijských klubov Ivan Čierny neúnavne obchádza všetky miesta, aby prebúdzal na Slovensku olympizmus.Ivan Čierny si myslí, že v propagácii olympizmu sa všetky možnosti nevyčerpali.Do olympijských dní prostredníctvom behov sa zapájajú každoročne tisíce detí. Ivan Čierny:Prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok videl všade, na celej ploche parku SNP atletiku.Medzinárodný Olympijský deň sa oficiálne oslavuje už od roku 1948, vždy 23. júna. Tento deň vyhlásili na počesť 23. júna 1894, keď bol na pôde parížskej univerzity Sorbonna založený Medzinárodný olympijský výbor (MOV), a zároveň bolo prijaté rozhodnutie o obnovení antických olympijských hier. Od roku 1987 sa v rámci osláv Olympijského dňa po celom svete konajú rozmanité športové akcie, medzi ktorými hrá prím Beh Olympijského dňa.SOV každoročne organizuje v niektorom meste Slovenska hlavný Olympijský deň. Na Slovensku sa však každoročne do akcií v rámci osláv Olympijského dňa v rôznych miestach Slovenska zapájajú tisíce účastníkov. Tieto aktivity zastrešujú predovšetkým regionálne olympijské kluby.