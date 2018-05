Parkovacia politika v Bratislave zostáva v platnosti len na papieri

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 31. mája (TASR) - O spustení celomestskej parkovacej politiky v Bratislave vo štvrtok mestskí poslanci opäť nerozhodli. Počas rokovania o tomto bode sa stalo mestské zastupiteľstvo neuznášaniaschopné. Dostatočný počet poslancov sa v rokovacej sále nezišiel ani po prestávke, zastupiteľstvo preto primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal prerušil. Parkovacia politika tak platí naďalej od decembra 2016 zatiaľ len na papieri.Poslanci stihli vo štvrtok schváliť novelu všeobecného záväzného nariadenia (VZN) o parkovaní. Návrh dodatku, ktorý upravuje deľbu kompetencií hlavného mesta a bratislavských mestských častí vo veci užívania komunikácií, však pre neuznášaniaschopnosť zastupiteľstva nie. Primátor uviedol, že je to už asi siedmykrát, čo sa o zavedenie regulácie v parkovaní do praxe pokúša.povedal Nesrovnal. Ako podotkol, bude postupovať v zmysle rokovacieho poriadku i podľa zákona a oznámi, kedy bude zastupiteľstvo pokračovať v rokovaní ďalej.Kritikom pripravenej parkovacej politiky je najväčší poslanecký Bratislavský klub. Magistrátu vyčíta, že nie sú ešte vybudované záchytné parkoviská a na zavedenie regulácie v parkovaní nie je dostatočne pripravená ani MHD. Takúto parkovaciu politiku považuje len za novú daň. Klub predpokladá, že zavedenie parkovacej politiky sa presunie až do budúceho volebného obdobia.povedala členka Bratislavského klubu, mestská poslankyňa Dana Čahojová. Obyvatelia by si podľa nej mali lepšie všímať, čo sa deje za stenami Primaciálneho paláca.Parkovacia politika platí od decembra 2016 zatiaľ len na papieri. Aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou, je potrebné prijať dodatok štatútu hlavného mesta. Voči VZN o parkovaní podal prokurátor protest, mesto preto pristúpilo k novelizácii nariadenia, ktorú poslanci vo štvrtok odsúhlasili.