Parkovné vyberajú v Tatrách po novom automaty, ich prevádzka je sporná

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 13. júna (TASR) – Na ôsmich mestských parkoviskách v Tatranskej Lomnici a v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách zaviedli nové parkovacie automaty. Tie postupne nahradia ľudí, ktorí na nich vyberali peniaze za parkovné. Automaty však v tatranskom prostredí vyvolali búrlivú diskusiu. VPS Vysoké Tatry, ktoré prevádzkujú tatranské mestské parkoviská, ich prenajali od externej firmy, s čím nesúhlasia viacerí mestskí poslanci.povedal riaditeľ VPS Ladislav Holík. Podľa jeho slov sú parkovacie automaty zatiaľ v skúšobnej dobe. Poslanec mesta Vysoké Tatry Alexander Gálfy potvrdil, že s prenájmom parkovacích automatov nesúhlasilo viacero poslancov mestského zastupiteľstva.povedal. Gálfy označil prenájom parkovacích automatov za nevýhodný a výberový proces na dodávateľa označil za netransparentný. Zároveň poukázal, že parkovacie automaty by si mesto mohlo zakúpiť aj samostatne. Podľa jeho prieskumu stoja v priemere od 3700 do 5500 eur.povedal Holík.Podľa Holíka si veľhory zaslúžia inováciu.vysvetlil Holík. Ako doplnil primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš, pri tomto systéme sa ušetria financie aj za ľudí, ktorí pracujú na parkoviskách. Stroje majú však podľa Gálfyho viacero nevýhod. Jednou je skutočnosť, že sa v nich nedá platiť papierovými bankovkami, rovnako nevydávajú ani mince. Platenie prostredníctvom SMS správy nie je možné. Poslanec naznačil aj to, že automaty nemajú dostatočný ohrev a v zimných mesiacoch môže byť s ich prevádzkou problém.Pôvodne malo byť v Tatrách umiestnených 22 automatov, nakoniec sa nachádzajú len na ôsmich miestach. Samospráva prenajala v Starom Smokovci za 90.000 eur ročne parkovisko pri Grandhoteli až po Jakubkovu lúku. Podľa informácií od Gálfyho v roku 2015 samospráva v tejto lokalite vybrala na parkovnom 201.094 eur. Mesto prenajalo parkoviská aj pri Popradskom plese a v Tatranskej Kotline pri Belianskej jaskyni.uzavrel Mokoš.