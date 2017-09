Parkúr či hokej? Vyberte si krúžok pre svojho školáčika v Avione

Foto: Avion Shopping Park Foto: Avion Shopping Park

Bratislava 7. septembra (OTS) - Ak sa neviete rozhodnúť, aký krúžok bude pre vášho školáčik najvhodnejší, navštívte v sobotu 9. septembra 2017 už štvrtý ročník populárneho. Rodičia aj detičky si môžu pohodlne pod jednou strechou vybrať mimoškolské aktivity z ponúk 25 klubov z Bratislavy a okolia.V tohtoročnej ponuke sa objavia aj ďalšie zaujímavé tradičné i menej tradičné záujmové činnosti, úplnou novinkou je napríklad parkúr. Okrem krúžkov malých návštevníkov čaká aj fotokútik a chutné odmeny.povedalanajväčšieho nákupného centra na Slovensku• Gymnastika TJ Sokol Bratislava – moderná gymnastika• Happy Kids – jumping• Benitim – kurzy na školách• Športová akadémia Mateja Tótha – atletika• Elledanse – tanečná škola• SZUŠ Prokofievova/Elastic – umelecká škola• The Little Gym – detská gymnastika• Brick by Brick• Dancy – tanečná škola• Lemon Language school – jazyková škola• OZ Krúžky v škole – kurzy na školách• VŠK FTVS UK Lafranconi – detský aerobik• Športový klub Polície – hádzaná• Ladon – umelecká škola• Náš Parkour – parkúr• Arriwafit – gymnastika• Helen Doron – angličtina• Hemisféra – hry gamecraft• Apollo Tennis Academy – tenis• Detský fond SR – hyperaktivita• Freedu – vzdelávacie kurzy• Hokejové kluby (Hoba, Ružinov Red, Ružinov White)