Parlament a Bratislavský hrad budú v piatok otvorené pre verejnosť

Bratislava 30. augusta (TASR) - Národná rada (NR) SR otvorí v piatok 1. septembra na Deň Ústavy SR brány verejnosti. Otvorený bude aj Bratislavský hrad. Návštevníkov čaká okrem prehliadky priestorov, kam zvyčajne verejnosť nemá prístup, aj folklór, prehliadka policajnej a vojenskej techniky či národné plemená.Pri príležitosti 25. výročia prijatia slovenskej ústavy sa uskutoční aj slávnostné zasadnutie parlamentu a večer bude galaprogram Zem spieva na hrade. Oslavy ukončia slávnostné salvy a ohňostroj. Vyplýva to z programu, ktorý Kancelária NR SR zverejnila na webe. Podujatie vyjde kanceláriu na takmer 100.000 eur.Deň otvorených dverí sa začne ráno o 8.30 h a potrvá celý deň. Návštevníci si budú môcť pozrieť rokovaciu sálu parlamentu, vyskúšať si poslanecké kreslá a otvorené budú aj priestory patriace predsedovi parlamentu. Pripravený je aj prelet vojenských lietadiel nad parlamentom, a tiež prednášky a dokument, ktorý budú môcť ľudia pozerať v parlamentnej kinosále.Podľa programu, ktorý pripravila Kancelária NR SR, sa bude konať aj slávnostné zasadnutie snemovne pri príležitosti 25. výročia podpísania Ústavy SR. Počas neho (od 11.30 do 14.30 h) bude prvé poschodie parlamentu z bezpečnostných dôvodov uzavreté, ale verejnosť ho bude môcť sledovať v kinosále.Na terase parlamentu bude celodenná prehliadka techniky, postavená tam bude kolóna, pancierová limuzína, policajné autá či motorky. Na Bratislavskom hrade bude od rána tiež program. Návštevníkov čakajú trhy na Západnej terase, prezrieť si môžu Rytiersku sieň, Zimnú jazdiareň či Záhradný pavilón hradu.Pripravené sú aj celodenné ukážky policajtov, vojakov, záchranárov. Návštevníci uvidia rôzne zbrane, historické uniformy aj policajné autá. Ministerstvo pôdohospodárstva predstaví slovenské plemená, okrem iných národné plemeno slovenská dojná ovca. Pre deti je pripravená improvizovaná veterinárna klinika, môžu nazrieť do sveta semien alebo sa môžu s lesníkmi učiť spoznávať stopy zvierat.informuje kancelária parlamentu. Návštevníci dňa otvorených dverí si tiež budú môcť odniesť špeciálne vydanie Ústavy SR.