Parlament diskutuje o zisteniach komisárky pre deti V. Tomanovej

Bratislava 19. júna (TASR) - Nevypočutie detí súdom pred umiestnením do resocializačného zariadenia, nejasné trestanie za porušovanie pravidiel, nerešpektovanie názoru či porušovanie práv detí. Toto sú zistenia komisárky pre deti Viery Tomanovej, ktorá do parlamentu predložila správu o činnosti jej úradu v úvode piateho rokovacieho dňa 18. schôdze Národnej rady (NR) SR.Komisárka sa v správe zameriava na viaceré oblasti. Počas ročného pôsobenia úradu sa vyskytli problémy v oblasti náhradnej starostlivosti, násilia páchaného na deťoch či v oblasti poskytovania sociálnych dávok. Komisárka v správe vymenováva niekoľko prípadov, ktoré úrad prešetroval.konštatuje komisárka.Práva detí a ich ochrana komisárkou poslancov veľmi nezaujíma, v pléne je len asi 20 zo 150 zákonodarcov. Môže to súvisieť aj s tým, že dnes snemovňa nehlasuje. V takéto dni býva rokovacia sála zvyčajne takmer prázdna.Po prerokovaní správy čakajú na poslancov ďalšie doteraz neprerokované body a popoludní má prísť na rad aj novela zákona o financovaní škôl, o ktorej parlament rokuje v zrýchlenom režime.