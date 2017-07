Parlament po vlaňajšej pauze opäť privíta verejnosť, upravia aj okolia

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 24. júla (TASR) - Parlament sa po minuloročnej prestávke opäť chystá otvoriť brány verejnosti, a to tradične 1. septembra, na výročie podpísania Ústavy Slovenskej republiky (1.9.).Ľudia si budú môcť okrem priestorov Národnej rady (NR) SR prezrieť i reprezentačné miestnosti Bratislavského hradu, pripravený je pre nich aj kultúrny program. Informoval o tom komunikačný odbor parlamentu.Minulý rok sa Deň otvorených dverí (DOD) v NR SR nekonal. Šéf parlamentu Andrej Danko to vtedy odôvodnil podujatiami, ktoré súviseli so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ. DOD napríklad nebol ani v roku 2014, parlamentu vtedy šéfoval Pavol Paška, podľa neho bolo treba šetriť.Pred tohtoročným DOD sa chystá úprava okolia NR SR, ktoré prechádza zazemnením trávnatých plôch, skultúrnením zelene a nevyhnutnými opravami.