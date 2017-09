Parlament prerokuje návrhy o zmenách v sociálnej a školskej oblasti

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Bratislava 19. septembra (TASR) - Poslancov Národnej rady SR čaká už len niekoľko návrhov aktuálnej 19. schôdze parlamentu. Deviaty rokovací deň otvorili novelou zákona o verejnom obstarávaní, ktorým chce ĽSNS podporiť výrobu a spotrebu domácich produktov.Prerokovať majú poslanci už iba návrhy, ktorými chce opozícia dosiahnuť zmeny v sociálnej a školskej oblasti. Ďalej sú na programe správy výborov o používaní odposluchov v prvom polroku tohto roka.Doriešiť by mali aj opozičnú novelu zákona o štátnych sviatkoch, o ktorej už síce začali rokovať, ale neukončili to. Poslanci SaS ňou chcú urobiť z 28. októbra, dňa keď v roku 1918 vznikla Československá republika, štátny sviatok. A 1. september, Deň Ústavy SR, zmeniť zo štátneho sviatku na pamätný deň.Vzhľadom na počet neprerokovaných bodov by sa mala schôdza skončiť tento týždeň. Podľa rýchlosti rokovania možno aj dnes.