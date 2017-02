Parlament prerokuje novelu o registri partnerov verejného sektora

Snímka z druhej schôdze Národnej rady SR 26. apríla 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. februára (TASR) – Poslanci odštartovali dnešné rokovanie vládnym návrhom zákona o registri partnerov verejného sektora. Parlament sa ním má zaoberať v skrátenom konaní. Ako uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), tento postup je potrebný pre pripravovanú emisiu štátnych dlhopisov v marci tohto roka." priblížila na úvod 7. rokovacieho dňa 12. schôdze Národnej rady (NR) SR Žitňanská.Slovensku podľa nej reálne hrozí zníženie atraktívnosti finančných nástrojov." vysvetlila Žitňanská.Slovensko pripravuje v marci emisiu dlhopisov. "" skonštatovala Žitňanská.Podstatou novely je upraviť podmienky fungovania registra partnerov verejného sektora tak, že výnimku dostanú Národná banka Slovenska (NBS) a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), a to pre výkon ich pôsobnosti. Návrh na zmenu nového protischránkového zákona prichádza iba týždeň po tom, čo vstúpil do účinnosti.Popoludní príde na rad pravidelná štvrtková Hodina otázok. Premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v rámci svojej pätnásťminútovky odpovedať na otázku straníckeho kolegu Emila Ďurovčíka, ktorý sa pýta na to, aké opatrenia boli, resp. budú prijaté na pracovné uplatnenie ľudí podľa potrieb trhu. Vladimír Matejička (Smer-SD) by chcel zase vedieť, či je pre Slovenskú republiku dôležitá spolupráca v rámci V4 v súvislosti s presadzovaním návrhov a riešení v rámci EÚ.