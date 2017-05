Parlament prijal deklaráciu o podpore obrany SR

Ilustračná snímka Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 16. mája (TASR) - Národná rada SR vyjadruje pripravenosť podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca volebného obdobia v roku 2020 dosiahli 1,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Poslanci totiž dnes 126 hlasmi schválili Deklaráciu NR SR o nevyhnutnosti podpory obrany SR, ktorú predložili poslanci Martin Fedor (Most-Híd) a Martin Glváč (Smer-SD).Deklarácia hovorí aj o podpore plánov na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému SR a Ozbrojených síl SR. NR SR zároveň žiada vládu, aby s parlamentom pravidelne konzultovala avizované plány rozvoja ozbrojených síl.Koaliční poslanci pripomínajú, že Slovensko sa rovnako ako spojenci v EÚ a NATO nachádzajú v čoraz menej predvídateľnom bezpečnostnom prostredí, ktoré si vyžaduje zvýšenú pozornosť všetkých bezpečnostných zložiek štátu. Poukazujú na nové hrozby, nárast extrémizmu či migračný tlak. Pripomínajú, že prvoradou úlohou štátu a jeho reprezentantov voči občanom je maximalizácia bezpečnosti. Na to podľa poslancov treba stabilné a predvídateľné výdavky na obranu." zdôrazňujú exministri obrany. Pripomínajú aj potrebu plniť svoje záväzky voči spojencom.Strana SaS víta, že vládna koalícia prišla s politickou deklaráciou na podporu obrany SR. Uvádza, že to bol pôvodne jej návrh. Výdavky na obranu sú podľa Ľubomíra Galka dlhodobo nízke, čo znamená, že ozbrojené sily nie sú spôsobilé v plnej miere plniť si úlohy, ktoré od nich verejnosť očakáva.Návrh, aby výdavky na obranu do konca tohto volebného obdobia dosiahli 1,6 percenta HDP, označil za mierny pokrok oproti súčasnému stavu, aj keď je to menej ako dve percentá HDP, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo pri vstupe do NATO.