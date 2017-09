Parlament prijal uznesenie k uvoľneniu dlhovej brzdy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 11. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR dnes 76 hlasmi prijali uznesenie k uvoľneniu dlhovej brzdy. Konštatovali v ňom, že výstavba cestnej a železničnej infraštruktúry je z celoslovenského pohľadu mimoriadne dôležitá.Ministerstvá dopravy a financií preto zaviazali, aby do 15. októbra tohto roku pripravili pre parlamentný finančný výbor všetky podklady potrebné k uvoľneniu dlhovej brzdy. Výbor následne predloží parlamentu návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, teda o takzvanej dlhovej brzde a navrhne v nej jej uvoľnenie.Na to, aby mohlo plénum NR SR tento zákon zmeniť, však potrebuje ústavnú väčšinu, teda 90 hlasov. To znamená, že poslanci vládnej koalície budú potrebovať aj hlasy opozície.Tá však s uvoľnením dlhovej brzdy nesúhlasí. Poslanci argumentujú tým, že aj keď je cestná či železničná infraštruktúra dôležitá, súčasná vláda nie je podľa nich dobrým hospodárom, nedôverujú jej a s uvoľnením dlhovej brzdy súhlasiť nebudú. Tvrdia tiež, že chýbajúce financie na diaľnice či železnice nie sú jedinou prekážkou ich výstavby. Problém vidia aj v slabej pripravenosti projektov. S uvoľnením dlhovej brzdy však okrem opozície nesúhlasí ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Podľa nej nie je takéto opatrenie vhodné a ani potrebné.Vládni poslanci uvoľnenie dlhovej brzdy odôvodňujú tým, že eurofondy na tieto projekty do roku 2020 sú už prakticky vyčerpané a v rozpočte dostatok prostriedkov nie je. Riešenie preto vidia v uvoľnení dlhovej brzdy a výstavbe týchto projektov na úkor rastúceho zadlženia krajiny. Poslanci parlamentu zároveň v uznesení prijali, že projekty, ktoré by sa takto financovali, by prešli posudzovaním v rámci projektu Hodnoty za peniaze. Zároveň sa má na hodnotenie projektov zriadiť parlamentný výbor, kde by boli rovnako zastúpení predstavitelia opozície aj koalície.