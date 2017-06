Parlament schválil novú vládu pod vedením Mihaia Tudoseho

MichalTudose Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Bukurešť 30. júna (TASR) - Rumunský parlament schválil vo štvrtok novú vládu s premiérom Mihaiom Tudosem, ktorú podporuje Sociálnodemokratická strana (PSD) a jej liberálni spojenci, informuje agentúra DPA.Poslanci za ňu hlasovali v pomere 275 ku 102. Tudose nahradí expremiéra Sorina Grindeana, taktiež z PSD, ktorý prehral boj o moc so šéfom strany Liviom Dragneom a neprešiel minulý týždeň hlasovaním o dôvere. Nový premiér si ponechá 16 z 27 členov Grindeanovho kabinetu.Civilným povolaním právnik Mihai Tudose (50), ktorý je jedným z 12 podpredsedov PSD, stál už dvakrát na čele rezortu hospodárstva, ktorý však riadil celkove asi jeden a pol roka.Rumunský prezident Klaus Iohannis informoval, že pri konzultáciách o vytvorení vlády iba sociálnoliberálna koalícia vyhlásila, že disponuje väčšinovou podporou v zákonodarnom zbore, a takisto iba ona navrhla konkrétneho kandidáta na post premiéra.Stredopravicové opozičné strany v princípe nemali kandidátov a prezident podľa vlastných slov nezaznamenal pri rokovaniach s nimi ani náznaky akejkoľvek pripravenosti na spoluprácu.Politická kríza, ktorú majú na svedomí rozpory v rámci PSD, podľa prezidentových slov značne poškodzuje povesť krajiny i jej ekonomiku. Podľa Iohannisových slov ju treba urýchlene ukončiť a preto je nevyhnutné, aby nová rumunská vláda dokázala nájsť riešenia nahromadených problémov i tých, ktoré v ostatných dňoch zavinila samotná PSD.Grindeanu opustil svoj úrad už po šiestich mesiacoch po roztržkách s lídrom PSD Dragneom, ktorý sa nemohol stať premiérom pre zákon znemožňujúci zastávať vládne posty osobám usvedčeným z trestnej činnosti. Dragnea, ktorý je spájaný s volebnými podvodmi, sa po decembrových voľbách vyjadril, že mieni ovplyvňovať úrad premiéra. Predseda PSD sa dokonca pokúsil bagatelizovať nariadenia zamerané proti skorumpovaným činiteľom a vydláždiť si pre seba cestu k moci. Napokon však po masových protestoch v januári musel odstúpiť od týchto zámerov.Sociálni demokrati prestali premiéra Grindeana podporovať so zdôvodnením, že neplní primerane program vlády. On však odmietol odstúpiť, čo viedlo k minulotýždňovému vysloveniu nedôvery jeho vláde.