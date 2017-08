Parlament si pripomenie prijatie Ústavy SR, Danko chce dôstojnú oslavu

Foto: TASR/Andrej Galica Na snímke poslanci NR SR počúvajú prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Bratislava 31. augusta (TASR) - Národná rada SR otvorí v piatok na Deň Ústavy SR (1.9.) svoje brány verejnosti. Dňom otvorených dverí oslávi 25. výročie prijatia slovenskej ústavy. Predseda parlamentu Andrej Danko by chcel, aby to bola dôstojná oslava štátnosti.povedal na dnešnej tlačovej konferencii a zároveň pozval verejnosť na návštevu parlamentu a Bratislavského hradu. Okrem stretnutia s vedením parlamentu, poslancami, budú môcť ľudia nazrieť do priestorov, ktoré sú zvyčajne verejnosti neprístupné.Danko pripomenul, že návštevníkov čaká aj kultúrny program, prehliadka policajnej či vojenskej techniky, ukážky práce policajtov, vojakov, záchranárov. Návštevníci uvidia rôzne zbrane, historické uniformy aj policajné autá. Pripravený je aj prelet vojenských lietadiel nad parlamentom a tiež prednášky a dokument, ktorý budú môcť ľudia pozerať v parlamentnej kinosále.Uskutoční sa aj slávnostné zasadnutie parlamentu. Na oslavy boli pozvaní všetci predsedovia parlamentu od roku 1989, ako aj bývalí prezidenti samostatného štátu. Prísť by mali súčasný prezident SR Andrej Kiska a jeho predchodcovia Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič. Kiska vystúpi s príhovorom, rovnako ako predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Prejav má mať aj premiér Robert Fico (Smer-SD).Na slávnostnom zasadnutí sa však nezúčastní Richard Sulík, ktorý viedol parlament v čase vlády Ivety Radičovej. Považuje to totiž za papalášizmus. Danko to odsúdil.povedal šéf parlamentu, podľa ktorého treba výročie prijatia ústavy treba sláviť. Počas osláv bude aj galaprogram Zem spieva na hrade, deň ukončia slávnostné salvy a ohňostroj.Kancelár parlamentu Daniel Guspan upozorňuje na bezpečnostné opatrenia, ktoré kancelária prijala v súvislosti so zvýšeným stupňom teroristickej hrozby.informoval Guspan.Danko dnes zároveň ukázal novinárom vynovené priestory, v ktorých v parlamente pracujú.vysvetlil úpravy Danko.