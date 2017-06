Parlament vyslovil dôveru vláde macedónskeho premiéra Zorana Zaeva

Zoran Zaev Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 1. júna (TASR) - Krízou sužované Macedónsko dostalo novú vládu po tom, ako parlament v stredu pred polnocou vyslovil dôveru 26-člennému kabinetu dezignovaného sociálnodemokratického premiéra Zorana Zaeva.Zákonodarný zbor novú vládu schválil pomerom hlasov 62:44 po dvojdennej rozprave. Konečným termínom pre tento krok bola polnoc zo stredy na štvrtok.Zaev prisľúbil obnovenie snáh Macedónska o vstup do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Tento proces bol pozastavený v súvislosti s diplomatickou roztržkou krajiny so susedným Gréckom ohľadom názvu Macedónsko, ktorý Grécko požaduje pre svoju vlastnú severnú provinciu.Zaev tiež sľúbil, že bude bojovať proti korupcii a postará sa o zlepšenie životnej úrovne obyvateľov, a to zvýšením minimálnej mzdy na 12.000 macedónskych denárov (195 eur) a priemernej mzdy na 30.000 macedónskych denárov (487 eur).S nástupom Zaeva do úradu ministerského predsedu sa končí 11-ročné vládnutie konzervatívnej strany VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty) bývalého macedónskeho premiéra Nikolu Gruevského, ktorého Zaev obviňuje z korupcie a ilegálneho odpočúvania tisícok ľudí.Macedónsko bolo v hlbokej politickej kríze vyše dva roky. V decembri sa tu konali predčasné parlamentné voľby, s ktorými Gruevski súhlasil len po nátlaku zo strany EÚ a USA.Expremiér a VMRO-DPMNE boli pri moci od roku 2006, ale nedokázali obnoviť spojenectvo s ich dlhodobými etnickými albánskymi partnermi, ktorí prešli k Zaevovmu Sociálnodemokratickému zväzu Macedónska (SDSM). Sociálni demokrati a dve malé albánske strany majú v parlamente tesnú väčšinu - 62 poslaneckých mandátov v 120-člennom zbore.