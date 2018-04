PARLAMENTNÉ VOĽBY BY VYHRAL SMER-SD

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) - Parlamentné voľby by koncom apríla vyhrala vládna strana Smer-SD so ziskom 21,4 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila SaS, podporilo by ju 16,1 percenta voličov. Do parlamentu by sa celkovo dostalo osem subjektov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO.