PARLAMENTNÉ VOĽBY: Francúzi v Beneluxe podporili Macronovho kandidáta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. júna (TASR) – Kandidát strany francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zvíťazil v prvom kole parlamentných volieb medzi Francúzmi žijúcimi v Beneluxe. Francúzi žijúci v zahraničí si cez víkend volili svojich 11 poslancov. Riadne prvé kolo francúzskych parlamentných volieb bude v nedeľu.Francúzske parlamentné voľby sa už začali. Cez víkend si zahraniční Francúzi volili poslancov v 11 volebných obvodoch po celom svete. V každom z nich si zvolia jedného poslanca. Jedným z obvodov je Benelux, teda Holandsko, Belgicko a Luxembursko.V Beneluxe v prvom kole volieb zvíťazil Pieyre-Alexandre Anglade kandidujúci za koalíciu zloženú z Macronovej strany Republika vpred! (REM) a Demokratického hnutia (MoDem). Do druhého kola sa dostala aj kandidátka ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (FI) Sophie Rauszerová.V nedeľu bude riadne prvé kolo parlamentných volieb vo Francúzsku. Obyvatelia krajiny galského kohúta a francúzskych zámorských teritórií si budú voliť 566 poslancov zodpovedajúcich rovnakému počtu volebných obvodov. Spolu s poslancami volenými Francúzmi žijúcimi v diaspóre má francúzsky parlament 577 členov.Favoritom na víťazstvo vo voľbách je koalícia francúzskeho prezidenta Macrona. Ten by podľa nedávneho prieskumu agentúry Ipsos jasne vyhral so ziskom približne 60 percent kresiel v parlamente.Francúzske parlamentné voľby sú dvojkolové. V každom z 577 volebných obvodov si voliči vyberajú jedného poslanca. Ak kandidát získa viac ako 50 percent hlasov zodpovedajúcich aspoň štvrtine hlasov všetkých oprávnených voličov v danom obvode, druhé kolo sa nekoná. Volebná účasť teda zohráva nezanedbateľnú úlohu.Do druhého kola ale môže postúpiť aj tretí alebo štvrtý kandidát, ak získa aspoň 12,5 percenta hlasov oprávnených voličov.