Dakar 31. júla (TASR) - Nedeľňajšie parlamentné voľby v Senegale mali pokojný priebeh, pričom podľa prieskumov sa očakáva výrazný prepad hlasov pre prezidenta Mackyho Salla a jeho vládu a naopak posilnenie pozícií opozičných koalícií. Uviedla to v nedeľu agentúra DPA.O 165 kresiel v Národnej rade sa uchádza bližšie neuvedený počet kandidátov zo 47 politických strán a koalícií.Kandidáti z vládnucej strany Aliancia za republiku čelia tvrdej politickej konkurencii zo strany dvoch najväčších opozičných koalícií - prvú z nich vedie bývalý prezident Abdoulay Wade a v čele druhej stojí Kahlifa Sall, primátor hlavného mesta Dakar.Bývalý prezident Wade, ktorý bol pri moci dvanásť rokov od roku 2000, žil donedávna vo Francúzsku, avšak v júli sa vrátil do Senegalu, aby viedol kampaň za Senegalsku demokratickú stranu.Dnes 91-ročný opozičný politik dúfa, že získa parlamentnú väčšinu, ktorá by oslabila prezidentovu moc a prinútila ho spolupracovať s opozíciou. Parlamentná väčšina by takisto umožnila Wademu presadiť amnestiu pre svojho syna, ktorý zastával v jeho vláde post ministra a v roku 2015 dostal trest 6 rokov väzenia za korupciu.Primátor Sall, ktorý nemá žiadne príbuzenské zväzky s prezidentom, takisto dúfa, že získa dostatok kresiel na oslabenie prezidentovej mocenskej pozície. Primátor viedol predvolebnú kampaň z väzenia, kde je zadržiavaný od marca kvôli podozreniu, že spreneveril tri milióny dolárov (2,5 miliónov eur) z mestských fondov. On však obvinenia odmieta ako politicky vykonštruované.V Senegale žije približne 6,2 miliónov oprávnených voličov. Takmer 14.000 volebných miestností bolo otvorených od 8.00 ráno až do 18.00 hodiny miestneho času.šéf volebnej komisie Doudou Ndir povedal agentúre DPA. Momentálne prebieha sčítavanie hlasov, konečné výsledky sa očakávajú v utorok.