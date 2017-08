Parlamentný školský výbor by mal o eurofondoch rokovať koncom augusta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. augusta (TASR) - Členovia parlamentného školského výboru sa majú eurofondmi na vzdelávanie, výskum, inovácie zaoberať 28. augusta na svojom riadnom zasadnutí. Informuje o tom Národná rada SR na svojej webovej stránke. Podpredsedníčka výboru Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) už požiadala ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS), aby na najbližšom zasadnutí výboru vysvetlil prípady dotácií z eurofondov súkromným firmám.Rektori veľkých univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) v súvislosti s výzvou na dlhodobý strategický výskum a vývoj napísali ministrovi školstva list, v ktorom ho žiadali, aby výsledky eurofondovej výzvy anuloval. Nepozdávalo sa im, že z tejto výzvy nedostali žiadne peniaze slovenské univerzity ani Slovenská akadémia vied. Úspešné boli súkromné firmy. Plavčan sa s rektormi následne stretol a prisľúbil im, že preverí hodnotenie projektov. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili.Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA následne upozornilo, že má pochybnosti o nezávislosti a odbornosti hodnotiteľov eurofondových projektov z výziev na výskum a inovácie. Peniaze podľa neho dostávali aj miniatúrne firmy bez výskumných kapacít, ktoré nemôžu byť schopné tieto milióny zmysluplne využiť. Problematická má byť okrem výzvy na dlhodobý strategický výskum a vývoj (DSV) aj výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC). Pri tejto výzve sa kritériá na hodnotenie projektov menili v čase, keď už bola výzva raz vyhlásená. Hnutie pre možné pochybenia pri eurofondoch žiada odvolanie Plavčana z postu ministra školstva, tiež, aby sa SNS rezortu vzdala. Ak to neurobí, mal by podľa OĽaNO zakročiť premiér Robert Fico (Smer-SD).Televízia Markíza vo svojom spravodajstve informovala, že jeden z neúspešných uchádzačov o peniaze na výskum a vývoj menovite hovorí o členovi komisie, ktorý zo sedemmiliónovej dotácie chcel províziu 20 percent.Na rozdeľovanie eurofondov ministerstvom školstva sa pozrie aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ministerstvo školstva sa k policajnej kontrole nevyjadruje, šéf rezortu však víta činnosť kompetentných orgánov. Výzva na podporu PVVC je už podľa rezortu školstva uzavretá. Po jej uzavretí už podľa Plavčana prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR.Pri druhej problematickej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda SAV už požiadal minister o kontrolu Európsku komisiu. Nakoľko táto výzva je stále otvorená, do ukončenia kontrol bol proces schvaľovania projektov pozastavený.