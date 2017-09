Parlamenty SR i ČR pripravia spoločné podujatie k 100. výročiu ČSR

Na snímke vpravo predseda NR SR Andrej Danko a vľavo predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jan Hamáček Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Praha 26. septembra (TASR) – Nadštandardné vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou sa potvrdzujú aj v spolupráci parlamentov oboch krajín. Po rokovaní delegácií Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a Národnej Rady SR sa na tom zhodli dnes predsedovia oboch zákonodarných zborov Jan Hamáček a Andrej Danko.Na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaní ocenili doterajšiu spoluprácu a zhodli sa na tom, že je nevyhnutné v nej pokračovať." povedal Hamáček na margo blížiacich sa parlamentných volieb v Česku.Témou rozhovoru bol i rok 2018, ktorý je v znamení viacerých dôležitých výročí vrátane storočnice od vzniku prvého spoločného štátu. Riaditelia kancelárií oboch parlamentov by mali pripraviť návrh, ktorým by toto výročie priblížili aj prostredníctvom činnosti zákonodarných zborov a ich histórie. Využiť by pritom mali aj bohatý archív, ktorým disponuje česká Poslanecká snemovňa.viedol Danko.Obaja predsedovia sa tiež vyjadrili k téme spolupráce v oblasti obranného priemyslu a otázke obstarania stíhačiek pre slovenskú armádu. Danko po pondelkovom rokovaní s českým premiérom Bohuslavom Sobotkom pripustil, že jednou z možností je rokovať s českými partnermi o pristúpení k ich kontraktu, týkajúcemu sa zabezpečenia obrany vzdušného priestoru.Danko zdôraznil, že prvoradý je transparentný výber a zabezpečenie kúpy či prenájmu stíhacích lietadiel bez zameriavania sa na jednu konkrétnu značku.upozornil.Hamáček konštatoval, že na českej strane je v rámci posilňovania rozpočtov na obranu a modernizáciu vzdušných síl otvorená debata, či nezvýšiť počet stíhačiek Gripen, ktoré česká armáda používa.zdôraznil Hamáček.Zaznela i otázka, či Slovensko môže Česku pomôcť pri vstupe do eurozóny, i v súvislosti s možnosťou, že ČR získa pozorovateľskú rolu v eurozóne. Danko uviedol, že Slovensko je určite pripravené podeliť sa s českými partnermi o pozitívne i negatívne skúsenosti, ktoré získalo pri prijímaní a zavádzaní eura.Podľa Hamáčka by Česko malo prijať euro až vtedy, keď to bude pre krajinu ekonomicky i sociálne výhodné, dianie v eurozóne však musí aj ČR sledovať.uviedol predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.Dnešné rokovania delegácií parlamentov SR a ČR otvorilo druhý deň oficiálnej návštevy predsedu NR SR v Česku. Danko sa stretol aj s pražským kardinálom Dominikom Dukom a čaká ho rokovanie s predsedom Senátu - hornej komory českého parlamentu - Milanom Štěchom.