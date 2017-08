Partizánske chce do prenájmu panely, cena ponúknutá ŽSR sa zdá vysoká

Na snímke portrét atléta Mateja Tótha na jednom z panelov v Partizánskom 16. augusta 2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Na snímke portrét tenistky Dominiky Cibulkovej na jednom z panelov v Partizánskom 16. augusta 2017 Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Na snímke portrét cyklistu Petra Sagana na jednom z panelov v Partizánskom 16. augusta 2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Na štyroch paneloch, ktoré oddeľujú železničnú stanicu a koľaje od cesty v Partizánskom, sú už dlhšie obdobie namaľované grafiti portréty tenistky Dominiky Cibulkovej, hokejistu Zdena Cháru, cyklistu Petra Sagana a chodca Mateja Tótha. Ich realizáciu zabezpečilo cez sponzorov mesto Partizánske, to ich chce dostať spolu s ďalšími do nájmu, aby mohlo tento majetok Železníc SR (ŽSR) zveľadiť. Problémom však je podľa samosprávy cena, ktorú štátna firma od nej pýta. Partizánske, 16. augusta 2017. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Partizánske 16. augusta (TASR) - Na štyroch paneloch, ktoré oddeľujú železničnú stanicu a koľaje od cesty v Partizánskom, sú už dlhšie obdobie namaľované grafiti portréty Dominiky Cibulkovej, Zdena Cháru, Petra Sagana a Mateja Tótha. Ich realizáciu zabezpečilo cez sponzorov mesto Partizánske, to ich chce dostať spolu s ďalšími do nájmu, aby mohlo tento majetok Železníc SR (ŽSR) zveľadiť. Problémom však je podľa samosprávy cena, ktorú štátna firma od nej pýta.načrtol primátor Jozef Božik.Samospráva má záujem získať panely do symbolického nájmu, za týmto účelom aj rokuje so ŽSR. O nájom panelov sa pritom snažila aj pred rokom a pol, keď začala s procesom ich obnovy, k dohode však nedošlo.vysvetlil Božik.Teraz podľa neho prišla samospráve odpoveď, že jej ŽSR panely prenajmú za 2000 eur ročne.zdôraznil s tým, že portréty osobností nepovažuje za reklamu a mesto chce so ŽSR ďalej rokovať.Štyri podobizne športovcov nastriekali v Partizánskom podľa vyjadrenia železníc bez ich vedomia a súhlasu, žiadosť mesta o prenájom 29 dielcov betónového oplotenia evidujú.uviedla v reakcii ich hovorkyňa Martina Pavliková.Štátna spoločnosť je však podľa nej naklonená vzájomnej spolupráci s mestom, pokiaľ ide o celospoločensky prospešné akcie s cieľom skultúrnenia a zveľadenia priestorov.ozrejmila.ŽSR spravujú majetok štátu a pri jeho nakladaní sú povinné v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi rešpektovať zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti, dodala Pavliková.