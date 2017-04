Partizánske si na financovanie investičných akcií nezoberie úver

Partizánske Foto: TASR Foto: TASR

Partizánske 26. apríla (TASR) - Partizánske si na financovanie investičných akcií v sumárnej hodnote viac ako 400.000 eur nezoberie úver, ale bude ich hradiť z vlastných zdrojov. Vyplýva to z druhej zmeny rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v utorok (25. 4.) schválili partizánski mestskí poslanci.Druhá zmena rozpočtu konkrétne počíta so zmenou zdroja krytia investícií, na ktorých financovanie si chcela samospráva pôvodne zobrať úver vo výške 478.417 eur, po novom ich bude hradiť z rezervného fondu mesta. Ide o kapitálové výdavky na rozšírenie verejného osvetlenia, materskej školy, kaplnky, domu smútku, vybudovanie spevnených plôch, detského a workoutového ihriska či financovanie investičných priorít v ďalších častiach mesta. Ide o akcie, ktoré odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo v návrhu rozpočtu na tento rok.skonštatoval primátor Jozef Božik. Ide podľa neho o 13.000 eur účelovo viazaných práve na realizáciu rekonštrukcie dvoch bytových jednotiek, kde neboli hygienické zariadenia ich integrálnou súčasťou.dodal.Zmena rozpočtu tiež počíta s presunom prostriedkov v rámci položky cestná doprava v sume 5515 eur, ktoré sú určené na dofinancovanie straty SAD Prievidza. Presunu financií a kráteniu položiek sa týka i dofinancovanie miezd a prevádzky cirkevnej základnej školy a súkromnej základnej umeleckej školy. Spolu 45.150 eur bude samospráva čerpať z rezervného fondu, a to na dofinancovanie rekonštrukcie Pekárenskej ulice a rekonštrukciu mestského rozhlasu. Celkovo tak mesto bude čerpať z rezervného fondu 523.567 eur.Rozpočet je po svojej druhej zmene vyrovnaný.