Partizánske žiada, aby bolo preskúmané znečisťovanie rieky Nitra

Partizánske 14. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) majú začať skúmať reálne množstvo ortuti, kadmia, vinylchloridu a ďalších látok, ktoré sú vypúšťané do rieky Nitra. Vyzvalo ich k tomu mesto Partizánske, ktoré tak reaguje na posledné merania Greenpeace Slovensko z tohto vodného toku pri Novákoch. Mimovládna organizácia pri nich zistila mnohonásobné prekročenie limitov látok vypúšťaných do rieky.uviedol ďalej na dnešnom brífingu primátor Partizánskeho Jozef Božik.Keďže je podľa neho Partizánske prvým mestom na smere toku rieky Nitra od Novák, odkiaľ sú tieto chemikálie vypúšťané, chce aj touto formou požiadať MŽP a SIŽP, aby zasiahli a aby sa prestalo s likvidáciou rieky Nitra a de facto aj s ohrozovaním kvality života občanov. "vyhlásil.Primátor v tejto súvislosti odošle na inštitúcie oficiálny otvorený list, k výzve sa pripojí uznesením i mestské zastupiteľstvo v Partizánskom. Zároveň dnes mesto uzavrelo bilatelárnu zmluvu o spolupráci s Greenpeace Slovensko.ozrejmil.Počas druhých meraní, ktoré sme realizovali vo februári tohto roka, sme zistili okrem iného, ako naposledy, široké spektrum organických halogénových zlúčenín, takisto prekročenie limitov benzénu, navyše sme zistili prekročené limity ortuti, pričom všetky tieto látky sú toxické, pripomenula dnes riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutkovázdôraznila.Mnohonásobné prekročenie olova, kadmia a ortuti vo svalovine ulovených rýb zistila v rokoch 2015 a 2016 aj partizánska mestská organizácia rybárskeho zväzu, opierala sa pritom o výskum Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, povedal hlavný hospodár organizácie Michal Smatana.ozrejmil s tým, že členovia organizácie si preto aj odhlasovali na toku opatrenie "SIŽP na základe výsledkov kontroly z decembra 2016 a februára tohto roka porušenie ustanovenia vodného zákona spoločnosťou Fortischem pri vypúšťaní odpadových vôd v Novákoch nenašla. Kontrola pritom bola zameraná na nakladanie s odpadovými vodami, na účinnosť a prevádzku čistiarne odpadových vôd a na dodržiavanie stanovených podmienok pre vypúšťanie odpadových vôd do rieky Nitra.Vo všetkých spomínaných oblastiach boli dodržané zákonné podmienky, pričom nebolo zistené prekročenie limitnej hodnoty v žiadnom parametri stanovenom pre odpadové vody. Odobraté vzorky vody vyhodnocovalo akreditované laboratórium. "Problém bol v tom, že jednotlivé inštitúcie vykonali kontroly iba základných ukazovateľov, ako bola biochemická spotreba kyslíka, chemická spotreba kyslíka, pH, pričom sa v podstate nekontrolovali jednotlivé prioritné látky alebo nebezpečné, škodlivé látky. Respektíve, bolo nám povedané, že sa kontrolovali, ale v zázname o kontrolách nefigurujú. Figurujú tam len látky, ktoré kontrolovala spoločnosť alebo ňou objednané akreditované laboratória, no neboli predmetom analýz štátu," reagovala dnes Kohutková.