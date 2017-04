Partizánske zriadi fond na podporu športu či vzdelávania

Na snímke primátor mesta Partizánske Jozef Božik Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Partizánske 25. apríla (TASR)- Samospráva Partizánskeho zriadi fond na podporu sociálnych služieb či vzdelávania. Do Mestského komunitného fondu Spolu pre Partizánske budú môcť prispieť ľubovoľnou čiastkou obyvatelia či firmy. Zriadenie fondu odobrili mestskí poslanci na svojom dnešnom rokovaní.uviedol primátor Partizánskeho Jozef Božik.Primárnou snahou samosprávy je podľa neho vytvoriť priestor na to, aby dokázala inštitucionalizovať zázemie pre združovanie finančných prostriedkov donátorov, darcov, sponzorov, ktorí by chceli prispieť a nevedia komu.skonštatoval.Do mestského fondu môže v prípade záujmu prispieť ľubovoľnou čiastkou akákoľvek právnická osoba alebo občan, a tým podporiť vzdelávanie, športové aktivity, rozvoj sociálnych služieb či talentované deti. Financie pritom budú účelovo viazané len na podporu tých aktivít, ktoré schvália členovia správnej rady fondu. Komunitný fond sa tiež môže uchádzať o dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu alebo mesta.Mestskí poslanci zároveň schválili i orgány fondu a jeho štatút. Zloženie správnej rady fondu je pritom identické so zložením mestskej rady, pričom je tam i primátor mesta.