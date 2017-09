Partnerstvo medzi IBM a Vmware urýchľuje prechod firiem do cloudu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Spoločnosti IBM a VMware oznámili, že viac ako 1400 firiem na celom svete rozširuje svoje VMware prostredie na IBM Cloud. Vďaka tomuto partnerstvu môžu klienti ako Honeywell International a Vodafone využívať globálny dosah a služby platformy IBM Cloud, ako aj infraštruktúru a prevádzkovú stabilitu systému VMware Cloud.V roku 2016 sa spoločnosti IBM a VMware rozhodli riešiť naliehavú výzvu , ktorá spočívala v rozšírení existujúcich pracovných procesov VMware zo systému zákaznína cloud bez toho, aby museli meniť operačné nástroje, štruktúru aplikácií alebo bezpečnostné pravidlá. V rámci rozšírenia softvéru Vmwa využiť umelú inteligenciu a analytiku IBM. Cloudové riešenia IBM sú pre VMware dostupné v rámci globálnej siete takmer 60 cloudových dátových centier v 19 krajinách.„Partnerstvo IBM s VMware umožnilo viac ako 1400 spoločnostiam rýchlo a ľahko migrovať do cloudu, bezpečne rozšíriť a vylepšiť procesy a zároveň získať plný prístup k bohatej ponuke služieb IBM Cloudu. Patria sem najmä umelá inteligencia, dáta a analytika, IoT, bezservrové riešenia a ďalšie," hovorí Faiyaz Shahpurwala, generálny manažér pre IBM Cloud.Stále viac zákazníkov, medzi ktorých patrí napríklad aj Divízia výkonných materiálov a technológií (PMT) spoločnosti Honeywell, preberá tieto riešenia a prechádza do cloudu. Spoločnosť Honeywell si IBM Cloud vybrala pre svoju platformu Open Virtual Engineering Platform (VEP), ktorá umožňuje používateľom vytvárať a testovať inžinierske procesy vo vysoko spoľahlivom a vysoko bezpečnom prostredí cloudu.Prechodom na IBM Cloud spoločnosť transformovala svoje prostredie VMware bez problémov a teraz môže plne využívať nástroje, technológie a operačné procesy, ktoré cloud ponúka. Spoločnosť Vodafone v rámci novej dohody s IBM oznámila medzinárodnú službu, ktorá umožňuje spoločnostiam presuny Vmware procesov bežiacich v súkromnom cloude od Vodafonu do a z IBM Cloudu.Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje svojim klientom vo vyše 170 krajinách sveta široké portfólio inovatívnych produktov a služieb v oblasti informačných technológií. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s. r. o. bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete klientskych inovačných centier IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva svojim zákazníkom integrované, flexibilné a efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, ako aj obchodných partnerov.