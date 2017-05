PAS: Opatrenia na zníženie byrokracie podnikateľov idú správnym smerom

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 4. mája (TASR) - Zrušenie niektorých nezmyselných administratívnych povinností by mohlo na Slovensku pomôcť zlepšiť podnikateľské prostredie. Myslí si to výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský.Reagoval tak na dnešných 34 opatrení zameraných na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré zverejnilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Po novom by sa mal napríklad zvýšiť superodpočet výdavkov na výskum a vývoj, zaviesť sledovanie zmien v listoch vlastníctva, či predĺžiť lehotu na odhlásenie zamestnanca zo Sociálnej poisťovne z jedného dňa na 8 dní. Rezort hospodárstva uviedol, že tieto návrhy sú výsledkom dohody orgánov štátnej správy, ale aj samotných podnikateľov. Kremský označil tieto opatreniamyslí si Kremský.MH SR odhaduje, že navrhnuté opatrenia by mohli podnikateľskému sektoru ušetriť 44 miliónov eur ročne.zhodnotil Kremský.Podľa neho sú však potrebné nielen opatrenia na zníženie byrokracie, ale aj zmeny v daňovo-odvodovej oblasti.podotkol Kremský.Aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR víta každý jeden návrh na zlepšenie podnikateľského prostredia. AZZZ SR by však privítala, ak by sa robili opatrenia aj v daňovo-odvodovej oblasti, zlepšila sa vymožiteľnosť práva a flexibilnejší by bol aj Zákonník práce.uviedla hovorkyňa AZZZ SR Miriam Špániková.Podľa zamestnávateľov nie je daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku naklonené podnikateľom.upozornila Špániková.