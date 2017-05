PAS: Situácia v SR sa vyvíja v prospech záujemcov o zamestnanie

Ilustračné foto Foto: TASR/Edmund Orzsik Foto: TASR/Edmund Orzsik

Bratislava 14. mája (TASR) - Situácia na slovenskom trhu práce sa vyvíja v prospech záujemcov o zamestnanie. Dlhodobo vysoký hospodársky rast, príchod investorov a rozširovanie prevádzok existujúcich firiem výrazne zvýšil dopyt po pracovných silách. Firmy však už zjavne využili všetky rezervy v podobe reorganizácie existujúcich, externých a dočasných zamestnancov, či nadčasov. Uviedol to pre TASR výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Kremský.priblížil.Zdôraznil zároveň, že napriek vyše štvrť miliónu voľných uchádzačov v štatistikách, ktorí môžu teoreticky okamžite nastúpiť do práce, hlásia firmy dlhodobý nedostatok pracovných síl.upozornil.Podľa Kremského práve to je dôvodom, prečo sa obracajú na pracovnú silu zo zahraničia. Dopyt je najmä po pracovníkoch z Českej republiky, Maďarska a Poľska, v poslednom čase aj Chorvátska, Rumunska, Bulharska, či Srbska a Ukrajiny. V prípade vysoko sofistikovaných alebo špeciálnych činností ide aj o občanov Rakúska, Talianska, Dánska, Ruska, Indie, Číny, Vietnamu, Turecka a ďalších krajín. Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je najviac cudzincov pracujúcich v SR z Rumunska (6279), nasleduje Česko (3300), Poľsko (3062), Maďarsko (2957), Srbsko (2147) a Ukrajina (1575).poznamenal Kremský.Nedostatok pracovných síl je podľa výkonného riaditeľa PAS však rizikom pre hospodársky rast Slovenska, príchod nových investorov a rozširovanie prevádzok existujúcich spoločností v priemysle, službách, doprave, logistike, poľnohospodárstve a inde.podčiarkol.Práve pre veľkú byrokraciu a dlhé vybavovanie pracovných povolení a povolení na pobyt je podľa neho pre firmy nereálne, aby si pracovníkov z tretích krajín vybavovali vo vlastnej réžii. Využívajú preto služby agentúr, ktoré pracovníkov zamestnajú, vybavia im povolenia (čakacia doba je zvyčajne 6 a viac mesiacov), a potom ich "prenajmú" konkrétnemu výrobnému závodu, či inej spoločnosti.povedal.K najväčším problémom pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín patria podľa výkonného riaditeľa PAS dlhé lehoty vybavovania, byrokracia a potreba dlhého overovania, či na dané pracovné miesto nie je kandidát na Slovensku. Preto to agentúry často obchádzajú tak, že zamestnajú pracovníka v jeho domovskej krajine, napríklad Srbsku, a potom ho vyšlú do sesterskej firmy na Slovensko, kde ho prenajmú firme (reálnemu zamestnávateľovi). Tým sa však obchádza zákon a zavádza sa sociálny dumping (pracujú za nižšie mzdy ako na Slovensku, môžu byť oklamaní, sú mimo kontroly slovenských aj svojich úradov).dodal Kremský.