Pašeráci cigariet sú v prednej línii ruskej špionážnej vojny

Tallinn 14. septembra (TASR) - Rusko regrutuje pašerákov na svojej západnej hranici, aby pracovali ako špióni a informátori s cieľom destabilizovať susedné Estónsko - vstupnú bránu do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, píše spravodajský portál BuzzFeed News.Podľa portálu zatkli Estónci za posledné dva roky najmenej päť mužov, ktorých obvinili zo špionáže v prospech Ruska. Ich prípad odhalil, ako ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) preniká cez hranicu do Estónska.Všetci piati muži boli známi ako pašeráci všetkého možného - od ľudí až po cigarety - a FSB ich donútila k spolupráci, čím sa vyhli dlhoročnému ruskému väzeniu. FSB ich poverila získavaním rôznych informácií, či už o estónskych vojenských základniach, alebo o tom, ako fungujú pohraničné hliadky.uviedol pre BuzzFeed News Aleksander Toots, zástupca šéfa Estónskej vnútornej bezpečnostnej služby (KaPo).Toots, ktorý dohliada na kontrarozviedne akcie KaPo a ktorý sa osobne zapojil do vyšetrovania všetkých piatich mužov, tvrdí, že je prakticky nemožné povedať náborovým pracovníkom "nie".dodal Toots.Portál BuzzFeed News konštatuje, že v čase, keď sa svet zameriava na ruské schopnosti v oblasti kybernetických útokov, si zrejme nevšíma ruskú schopnosť vyvíjať nové metódy dobrej staromódnej špionáže.