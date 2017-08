Pašerák v Jemene vyhnal migrantov do mora, takmer 50 z nich sa utopilo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 10. augusta (TASR) - Takmer 50 migrantov zo Somálska a Etiópie sa utopilo po tom, ako ich prevádzač prinútil vyskákať do mora pri pobreží Jemenu. Oznámila to dnes Medzinárodná agentúra pre migráciu (IOM), ktorá tento čin označila za "šokujúci a neľudský".Pracovníci IOM objavili pri pravidelnej obhliadke pláže v provincii Šabwa 29 plytkých hrobov týchto migrantov.Agentúra AP citovala vyhlásenie IOM, podľa ktorého vyhnal pašerák dnes ráno vyše 120 migrantov do mora práve v čase, keď sa blížili k pobrežiu Jemenu. Pracovníci IOM poskytli pomoc 27 preživším z lode, ktorí ostali na pláži pričom ostatní odišli. Zvyšných 22 migrantov je stále nezvestných.Oblasť medzi Africkým rohom a Jemenom je aj napriek pretrvávajúcemu konfliktu v Jemene stále vyhľadávanou trasou migrantov a prevádzačov ľudí.