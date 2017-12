PAŠKA:Podsúvať pri delení ČSFR referendum bolo od počiatku zavádzajúce

Na archívnej snímke poslanec NR SR Jaroslav Paška. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 30. decembra (TASR) - Príchod 1. januára 1993, dňa vzniku samostatnej Slovenskej republiky, bol pre slovenských patriotov veľkým sviatkom a reálnym naplnením historického cieľa mnohých generácií našich predkov opakovane sa pokúšajúcich o dosiahnutie národnej svojbytnosti a slobody. Pre TASR to pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej SR uviedol poslanec Národnej rady SR Jaroslav Paška (SNS), ktorý od novembra 1993 do marca 1994 pôsobil ako minister školstva. Štvrťstoročie samostatnosti považuje za úspešný príbeh.povedal Paška. Podľa jeho slov Slováci už mali za sebou dlhú cestu odriekania a postupných krokov k naplneniu svojej túžby po vyrovnaní sa ostatným slobodným a etablovaným národom Európy či sveta.Paška si nemyslí, že na rozdelenie federácie bolo potrebné usporiadať referendum.objasnil.Za vážnejší problém, ktorý sa po osamostatnení Slovenska objavil, označil Paška nedostatok finančných zdrojov na základné fungovanie vznikajúceho štátu, ktorý už mal pražskou "transformáciou" zdecimované hospodárstvo, malé štátne príjmy a nedostatočné rezervy.pripomenul.Finančné problémy zažil aj ako minister.spomína Paška.Za najsilnejší moment v súvislosti so vznikom SR považuje spoločné vyhlásenie Václava Klausa a Vladimíra Mečiara z 26. augusta 1992, keď predstúpili v brnianskej vile Tugendhat pred novinárov a oznámili, že československý štát bude od 1. januára 1993 minulosťou.Mečiarove občasné ponosovanie sa, že ho spoločnosť neuctieva ako otca národa, vníma Paška ako čiastočne oprávnené.menoval Paška.Na záver skonštatoval, že nikto nie je dokonalý.dodal.