PAŠKA: Smer nedodržiava koaličnú zmluvu,cez OĽaNO robí kroky proti SNS

Na snímke prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška (SNS) počas brífingu s novinármi po koaličnej rade v Bratislave 8. augusta 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Vládna kríza je výsledkom nedodržiavania koaličnej zmluvy zo strany Smeru-SD aj diskreditačných krokov, ktoré voči SNS pripravujú na Úrade vlády SR a dostávajú sa na verejnosť aj cez opozičné hnutie OĽaNO. Takto to interpretuje podpredseda SNS Jaroslav Paška, ktorý dnes prišiel v čase rokovania koaličnej rady do bratislavského hotela Bôrik. Nevylučuje ani odchod SNS z vlády, ale bol by radšej, keby sa našlo iné riešenie. Paška dodal, že cieľom SNS nie sú výmeny vo vláde a prerozdelenie rezortov.Poslednou kvapkou k vypovedaniu koaličnej zmluvy podľa Pašku bolo dianie okolo eurofondov na vedu a výskum a tiež konanie na Úrade vlády v snahe poškodiť SNS.povedal. Paška tiež uviedol, že Danko mal zlý dojem na minulotýždňovej koaličnej rade, kde sa riešila práve kauza rozdeľovania eurofondov.uviedol Paška a naznačil, že problémy s eurofondmi siahajú k Plavčanovmu predchodcovi.Problémom však podľa Pašku je aj neochota vládneho Smeru-SD uvoľniť v regiónoch miesta v štátnej správe, ktoré boli dohodnuté v koaličnej zmluve.vysvetlil Paška s tým, že v zmysle koaličnej zmluvy mali byť uvoľnené pozície obsadené na základe výnimiek ľuďmi, ktorí nespĺňajú potrebné kritériá, napríklad ohľadom vzdelania. Na tieto miesta má SNS podľa Pašku kvalifikovaných odborníkov.Do súčasnej situácie dostali koalíciu podľa Pašku aj kroky, ktoré boli pripravené na Úrade vlády. Národniari majú pocit, že Smer-SD spolupracuje na pokusoch o diskreditáciu s opozičným OĽaNO.povedal Paška.Zároveň potvrdil, že Danko mal mandát v krajnom prípade siahnuť aj po vypovedaní koaličnej zmluvy. Podľa podpredsedu SNS je na premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), aké alternatívy prídu. Paška nevylúčil ani odchod SNS z vlády, ale uprednostňuje iné cesty.doplnil Paška, ktorý si nie je istý, či chce Smer-SD spolupracovať so SNS.podotkol.Cieľom SNS nie sú výmeny vo vláde a prerozdelenie rezortov, vysvetlil tiež Paška.uistil. Predstavou SNS napríklad je, aby sa koaličná rada schádzala pravidelne pred každým rokovaním vlády a rokovala o materiáloch, ktoré sa budú na vláde prejednávať.