Pašovanie kokaínu: Český senior ide v Hongkongu na 27 rokov do väzenia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/Hongkong 17. augusta (TASR) - Trest 27 rokov väzenia udelil súd v Hongkongu 63-ročnému českému občanovi za pašovanie kokaínu. Informoval o tom dnes Český rozhlas (ČRo).Muža zadržali vlani na hongkonskom letisku Kai Tak so šiestimi kilogramami kokaínu v kufri. Dozorujúci prokurátor Českému rozhlasu povedal, že o zásielke musel český občan vedieť. Organizátorom pašeráckej akcie posielal e-maily s informáciami, ako prebieha jeho cesta s batožinou.Český senior dostal podľa predsedníčky súdu tvrdý trest preto, lebo pašoval veľké množstvo drogy a bol súčasťou medzinárodne organizovanej skupiny. Avšak ďalších dvoch cudzincov, ktorých zatkli spolu s Čechom, polícia už skôr pre nedostatok dôkazov prepustila.Čech sa údajne proti verdiktu súdu neodvolá, aby nebrzdil proces svojho vydania do Českej republiky, dodal ČRo. Česko a Hongkong majú uzatvorenú dohodu o vzájomnom vydávaní občanov.Extradícia medzi oboma krajinami nebola ešte nikdy využitá, ale podľa českého konzula Dalibora Mičku môže celý proces aj v prípade hladkého priebehu trvať mnoho mesiacov, ak nie vyše roka.Hongkong má jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete, ale na rozdiel do susednej Číny za tieto zločiny neudeľuje trest smrti.Českých dôchodcov medzi drogovými kuriérmi podľa ministerstva zahraničných vecí pribúda, najmä posledné dva roky.vysvetlila pred časom Radiožurnálu, verejnoprávnej stanici ČRo, Michaela Nálepková z konzulárneho odboru ministerstva.