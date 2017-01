Päť tureckých vojakov zahynulo počas bojov s Islamským štátom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 20. januára (TASR) - Päť tureckých vojakov prišlo o život a ďalších deväť utrpelo zranenia na severe Sýrie počas bojov s militantmi z organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom dnes turecká televízna stanica NTV.Vojaci zahynuli v okolí Islamským štátom ovládaného mesta al-Báb v provincii Aleppo, odkiaľ sa extrémistov snažia už týždne spoločne vytlačiť turecké sily a s nimi spriaznení sýrski povstalci.Boje prebiehajú v rámci operácie s názvom Štít Eufratu, ktorú Ankara spustila vlani v auguste s cieľom vytlačiť IS a tiež kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) z pohraničnej oblasti. Zahynulo pri nej už vyše 40 tureckých vojakov.Práve vojaci z YPG sú pritom hlavnými spojencami USA v boji proti tzv. Islamskému štátu (IS) v Sýrii. Ankara ich však napriek tomu považuje za hrozbu pre ich údajné prepojenie s kurdskými povstalcami v Turecku.