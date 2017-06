Päť zásadných skladieb The Beach Boys, ktoré zmenili históriu hudby

Do Bratislavy sa takmer po 50 rokoch vráti legendárna hudobná skupina The Beach Boys Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Bratislava 2. júna (OTS) - skutočnosť, že v šesťdesiatych rokoch bola prakticky jediným konkurentom slávnych Beatles. Dokonca ich dokázala v prestížnych hitparádach preskočiť a stať sa tak hudobnou ikonou pre milióny fanúšikov po celom svete.V Bratislave vystúpia The Beach Boys 13. júna 2017 v Incheba Expo Aréne a zahrajú zásadné hity, ktoré sa zapísali do histórie. Vstupenky na koncert sú stále k dispozícii v sieti Ticketportal.Skladba Good Vibrations, sa dá považovať za jednu zo zásadných diel tejto kapely. Treba podotknúť, že hudba, ktorú napísal Brian Wilson, bola poznačená nadmerným užívaním LSD, čo samotný skladateľ niekoľkokrát spätne potvrdil. Text napísal jeden z frontmanov Mike Love. On sám o texte hovorí takto: "V Good Vibrations nie je síce jediná zmienka o drogách, ale keď už Brian napísal psychadelickú hudbu, opatril som ju klasickou poéziou kvetinových detí, takže to celé pôsobí dosť sfetovane."Titulná pieseň rovnomenného druhého štúdiového albumu The Beach Boys, vydaného v roku 1963, v Capitol Records, ja absolútne prototypná a významná skladba pre kapelu. Odráža sa v nej všetko o čom kapela chcela spievať a hrať. Americký sen, Kalifornia, surfovanie, pláž, pekné dievčatá a rýchle autá. To je pieseň Surfin USA, ktorá je typickým synonymom pre šesťdesiate roky v Spojených štátoch.Možno, že samotní The Beach Boys ani netušili, ako populárna je táto pieseň u nás, poťažmo v celom bývalom Československu. Skladbou s nádychom folku, sa u nás preslávila skupina Rangers (Plavci), ktorá ju naspievala českým textom, ktorý napísal Antonín Hájek. Aj preto sa dodnes pri táborákoch spieva pieseň o tom, ako vypláva loď John B. V origináli od chlapcov z Kalifornie má však oveľa živší nádych.Táto pieseň síce nepochádza z pera samotných The Beach Boys, bez nich by ju ale nikto nepoznal. Pôvodná skladba skupiny The Regents, je jednou z najväčších klasík rokenrolu. Väčšiu klasiku snáď interpretoval len Elvis a Barbaru Ann pozná naozaj každý.Pomerne nová skladba od The Beach Boys pochádza z rovnomenného albumu vydaného na konci osemdesiatych rokov minulého storočia. Hovorí o výlete na pláž Kokomo na Floride. Pieseň dodnes hrajú mainstreamové rádiá po celom svete a svojho času sa držala na prvej priečke hitparád v USA, Japonsku, či Austrálii. Mnohí poznajú pieseň tiež z filmu Koktejl s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe.