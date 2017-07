Paták sa vracia do Poľska,v drese nováčika Plus Ligy ho povedie Zanini

Na snímke Matej Paták (v modrom). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 27. júla (TASR) - Slovenský volejbalový reprezentant Matej Paták opúšťa po jednej sezóne francúzsky Chaumont, s ktorým získal majstrovský titul a bol vo finále európskeho pohára Challenge Cup. Dvadsaťsedemročný prihrávajúci smečiar sa vracia do Poľska, stal sa novou posilou nováčika Plus Ligy Aluron Virtu Warta Zawiercie, kde bude jeho trénerom bývalý kormidelník slovenskej reprezentácie Emanuele Zanini.Taliansky kouč pozná Patáka aj z pôsobenia vo Volley Teame Bratislava a francúzskeho Beauvais. Paták pôsobil v Poľsku aj v predminulej sezóne, keď obliekal dres AZS Czestochowa. Predtým hral 105-násobný slovenský reprezentant, ktorý sa od štvrtka bude s národným tímom pripravovať na majstrovstvá Európy práve v Poľsku, za VKP Bratislava, Volley Team Bratislava a Beauvais Oise.Ako informoval klubový web aluronwarta.pl, opora slovenskej reprezentácie bude vo svojom novom pôsobisku obliekať dres s číslom 17. Okrem Patáka, ktorý sa cez víkend oženil s volejbalovou reprezentantkou Monikou Šmitalovou, angažoval klub pred začiatkom Plus Ligy aj smečiara Grzegorza Bocieka, nahrávača Grzegorza Pajaka, japonské libero Taichira Kogu či amerického blokára Davida Smitha.