PATAKY: Dôležité je efektívne využiť široký národnostný potenciál KSK

Košice 28. októbra (TASR) – Podporovať rozvoj vidieckeho turizmu či zabezpečiť kvalitné cesty vo všetkých častiach kraja patrí k prioritám kandidáta strany Most-Híd na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Karola Patakyho. Súčasný primátor Kráľovského Chlmca ďalej označil v rozhovore pre TASR za svoju výhodu to, že vďaka rodinnému zázemiu a pôvodu pozná problémy ľudí slovenskej i maďarskej národnosti.Na túto pozíciu ma nominovala strana Most-Híd. Keď som bol v tejto veci oslovený, s radosťou som súhlasil, že do toho pôjdem. V neposlednom rade je pre mňa cťou, že môžem v Košickom kraji o post župana zabojovať. Úprimne sa teším tomu, že politické zoskupenie, ktorého som zakladajúcim členom, je schopné ponúknuť človeka na takúto zodpovednú funkciu. Zároveň svoju kandidatúru vnímam aj ako osobnú výzvu, a tiež veľkú šancu zúročiť svoje doterajšie skúsenosti z regionálnej politiky v prospech občanov, ktorí žijú v kraji. Svoje politické ciele neformulujem vo vzťahu k činnosti nejakého zoskupenia či jednotlivca. Preto by som menoval iba fakty - som mladý intelektuál s titulom z ekonómie, ktorému záleží na svojom rodisku a osudoch ľudí, ktorí tu žijú, čo som už aj dokázal skutkami počas uplynulých rokov pôsobenia v regionálnej politike. Myslím si, že mojou výhodou je práve to, že vďaka rodinnému zázemiu a pôvodu poznám problémy tak ľudí slovenskej, ako aj maďarskej národnosti. Rovnako si myslím, že je určitou výhodou, že som aktuálne primátorom malého a zároveň aj rodného mesta, a že mám košické korene, pričom som v Košiciach získal aj vysokoškolský diplom.Samozrejme, svoje priority môžem realizovať iba v tých oblastiach, ktoré spadajú do právomoci krajských orgánov, a tými sú školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, cestná infraštruktúra, autobusová doprava, civilná obrana, kultúra, regionálny rozvoj a cestovný ruch. Bohužiaľ, v každej z týchto oblastí existujú v našom kraji vážne nedostatky. Vzhľadom na to, že kraj vydáva povolenia na poskytovanie a fungovanie služieb zdravotnej starostlivosti – napríklad na otvorenie lekárskej ambulancie či prevádzku lekárne, v prípade nedodržania platných podmienok na prevádzkovanie týchto služieb môže kraj povolenie aj odobrať. Za svoju dôležitú úlohu pokladám, aby sme dôsledne kontrolovali, či tieto zariadenia fungujú podľa zákonných pravidiel, a je rovnako nutné mať pod drobnohľadom aj to, za čo a koľko peňazí si účtuje lekár. To, za čo presne si môže lekár pýtať od pacienta peniaze, stanovuje zákon – napríklad za vydanie potvrdenia o spôsobilosti viesť motorové vozidlo a podobné záležitosti, avšak výšku takéhoto poplatku na návrh lekára schvaľujú orgány krajskej samosprávy. Mojou ambíciou teda je, aby obyvateľom Košického samosprávneho kraja, tak Košičanom, ako aj obyvateľom menších miest či obcí, bola poskytnutá rovnako kvalitná zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach, ktoré fungujú najefektívnejším možným spôsobom. Kraj venuje značné čiastky na fungovanie svojich kultúrnych inštitúcií. V roku 2017 dala župa 23 inštitúciám významné sumy, divadlo Thália však od župy získalo len 500.000 eur, pričom celkový rozpočet divadla je vo výške 800.000 eur. Suma, ktorú divadlu platí krajská samospráva, teda ani zďaleka nepokryje náklady spojené s jeho prevádzkou, a tak je odkázané na pravidelnú podporu od domácich a zahraničných dobrodincov. To je to, čo musíme každopádne zmeniť. Zároveň je tiež mimoriadne dôležité čo najefektívnejšie využiť široký národnostný potenciál regiónu. Ako kráľovskochlmecký Maďar s košickým pôvodom, slovenský občan a rovnako aj občan Európskej únie môžem urobiť mnoho pre to, aby sa obyvatelia tohto kraja navzájom oboznámili so svojimi kultúrami, spoznali kultúru toho druhého a boli na to "svoje" zdravo hrdí. Považujem za dôležité podporovať nielen maďarskú menšinu na Slovensku, ale aj Slovákov žijúcich v Maďarsku.Pri riešení nezamestnanosti je možné dosiahnuť reálne výsledky iba vtedy, keď vedenie župy úzko spolupracuje s vládami tohto štátu. Po takmer 30 rokoch od Nežnej revolúcie by si východné Slovensko konečne "zaslúžilo" seriózneho zahraničného investora. Takého, ktorý by sa tu aj vďaka daňovým či rôznym iným stimulom reálne udomácnil - podobne, ako tomu bolo v prípade mnohých ďalších zahraničných investorov za posledné roky na západe krajiny. Pokiaľ by som bol zvolený za župana, chcel by som byť korektným partnerom pri spolupráci so všetkými, ktorí v tejto otázke ponúknu skutočné riešenia.Údržba ciest druhej a tretej triedy ročne vyjde na desiatky miliónov eur, pričom je nutné financovať aj ich zimnú a letnú údržbu, drobné opravy a obnovu jednotlivých úsekov ciest. Moja priorita je veľmi jednoduchá - chcel by som mať kvalitné cesty vo všetkých častiach kraja. Takmer 30 rokov po Nežnej revolúcii je neprijateľné, aby potenciálnych investorov a rovnako aj turistov, ktorí by do nášho regiónu radi prišli, odrádzal fakt, že tu nemáme kvalitnú cestnú infraštruktúru. Verím, že v tejto župe sa nenájde obyvateľ, ktorý by so mnou nesúhlasil. Pri ambícii mať kvalitnejšiu cestnú infraštruktúru môžeme počítať s formami podpory, ktoré vie ponúknuť štát, a tiež s podpornými mechanizmami Európskej únie. Avšak v dôsledku súčasných podmienok ide takpovediac o beh na dlhé trate, pretože riešenia budú viditeľné až v dlhodobom časovom horizonte. Preto by som do štádia procesu plánovania intenzívnejšie zapojil aj starostov z jednotlivých regiónov. Chcem, aby sme si sadli a na základe spoločnej analýzy povedali, ktoré konkrétne úseky ciest budú prioritou. Tak by sme sa dokázali výrazne rýchlejšie priblížiť k cieľu.Keďže Košický samosprávny kraj minie na školstvo milióny eur, je jednoznačné, že ide o dôležitú oblasť. Bohužiaľ, každý región v našom kraji zápasí s fenoménom odlevu mladých ľudí, keď časť dospelých z nášho kraja je nútená presťahovať sa za prácou na západ krajiny alebo do zahraničia. Pokiaľ chceme zabezpečiť pre tento kraj budúcnosť, ako najlepšia cesta sa javí investícia do rozvoja vzdelávania. Potrebujeme také vzdelávacie inštitúcie, v ktorých mladí pre budúce úspešné uplatnenie trhu práce získajú praktické a konkurencieschopné odborné zručnosti. Ako primátor mám tú skúsenosť, že s peniazmi určenými na podporu vzdelávania školy často nenaložia práve tak, ako by mali. Chce to viac pozornosti, vzájomného dialógu a realizovateľných perspektív. Bohužiaľ, populácia kraja postupne starne, nepriaznivá demografická krivka má negatívny dopad aj pre tento región, a tak je potrebné do domovov dôchodcov či iných sociálnych zariadení umiestňovať čoraz viac ľudí. Mám tú skúsenosť, že tieto zariadenia ponúkajú služby veľmi odlišného štandardu. Mojím cieľom je, aby tu starostlivosť o seniorov a odkázaných ľudí dosiahla európsku kvalitu. Takže, dajme sa do toho a poriadne odkrojme z dlhov, ktoré máme voči našim rodičom a našim starým rodičom!V tejto oblasti vidím vážne nedostatky. Jednou z najdôležitejších oblastí rozvoja regiónu môže byť podpora vidieckeho cestovného ruchu. Našťastie, kraj je síce bohatý na historické pamiatky a prírodné zaujímavosti, ale často o nich nemajú poznatky ani ľudia, ktorí v rôznych častiach tejto župy žijú. Napriek tomu, že v uplynulých rokoch sa v tomto smere dosiahol pokrok, stále je potrebný komplexný plán rozvoja, a to nielen na papieri. Tento plán by sa mal po konzultácii s príslušnými starostami, podnikateľmi a vedúcimi dotknutých inštitúcií postupne implementovať z dostupných zdrojov.