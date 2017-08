PATAKYOVÁ: Slovensko by malo chrániť základné práva a slobody všetkých

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 18. augusta (TASR) - Ľudia by nemali ignorovať existenciu LGBTI párov, pretože tým porušujú Dohovor na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Poukazuje na to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá sa zúčastní sobotňajšieho (19.8.) Dúhového Pride pochodu, vystúpi tam s príhovorom.Snahu o uplatnenie si základných práv symbolicky podporuje aj dúhovou vlajkou umiestnenou na okne svojho úradu. Visieť tam bude dnes i v sobotu.povedal Ján Glovičko z Kancelárie verejného ochrancu práv.Patakyová je presvedčená, že Slovensko hodnotovo patrí do Európy,povedala ombudsmanka. Riešenie ich každodenných životných situácií vidí v zákonnej úprave, tá by podľa nej ochraňovala a zároveň rešpektovala právo na súkromie a rodinný život.Patakyová vystúpi na Dúhovom Pride napriek kritike zo strany koaličnej SNS. Prvého podpredsedu Jaroslava Pašku potvrdenie jej účasti na takomto podujatí rozčúlilo, má to byť podľa neho v rozpore s dohodami v koalícii, ktorá hovorí o neotváraní kontroverzných tém.Do tejto funkcie nominoval Patakyovú Most-Híd. Paška strane odkázal, že poslanci SNS možno už nepodporia žiadneho jej kandidáta do verejných funkcií. Most-Híd reagoval tým, že Paškov názor svedčí o jeho mentálnej vyspelosti a zjavne nepochopil základné poslanie verejného ochrancu práv.