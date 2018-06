Patakyová žiada Sakovú o zavedenie záznamov pri zásahoch polície

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. júna (TASR) – Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová adresovala list ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD), v ktorom ju žiada o bezodkladné zavedenie kamerových systémov pri policajných zásahoch. Ako ďalej TASR informovala poradkyňa pre médiá a komunikáciu kancelárie verejného ochrancu práv Michaela Pavelková, ombudsmanka upozornila, že ani po piatich rokoch od razie v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou nie sú prijaté opatrenia navrhované ešte v roku 2013. Jedným z nich bolo práve používanie kamier po zásahoch polície. Preto ombudsmanka v liste šéfku rezortu vyzvala, abyNa prijatie opatrenia, ktoré má viesť k odstráneniu porušovania ľudských práv zo strany polície, upozorňovala ešte predchádzajúca ombudsmanka Jana Dubovcová. Urobila tak po preskúmaní zásahu v osade Budulovská.poznamenala Pavelková.Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) podľa jej slov v roku 2016 uviedol, že do konca spomínaného roka by mali ukončiť testovanie kamerových systémov.uviedla. Ako pokračovala, verejná ochrankyňa práv však žiadala, aby boli kamerové záznamy zhotovené z každej plánovanej akcie polície, v ktorej už pri jej príprave predpokladajú použitie donucovacích prostriedkov.vysvetlila Pavelková.napísala verejná ochrankyňa práv Patakyová v liste ministerke Sakovej. Podľa jej slov je nespochybniteľné, že vyhotovovanie kamerových záznamov z policajných zásahov nie je dôležité iba z pohľadu ochrany ľudských práv, ale je aj v záujme polície.uviedla.Polícia v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou zasiahla v stredu 19. júna 2013. Akcia bola podľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice - okolie plánovaná a zameraná na pátranie po hľadaných osobách a veciach. Odmietla pritom, že by policajti konali brutálne.Podľa občianskeho združenia ETP Slovensko, ktoré v komunitnom centre v rómskej osade poskytuje sociálne služby, pri zásahu tzv. kukláčov došlo k zraneniam viacerých ľudí, vrátane detí. Polícia po zásahu predviedla na výsluch 15 osôb, dve osoby obvinila z útoku na verejného činiteľa.