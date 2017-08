Päťdesiatim miliónom Pakistancov hrozí otrava arzénom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 24. augusta (TASR) - Približne 50 miliónom obyvateľov pakistanského údolia rieky Indus hrozí otrava toxickým arzénom z kontaminovanej podzemnej vody. Vyplýva to z vedeckej štúdie, ktorú v stredu zverejnil odborný časopis Science Advances.O probléme kontaminácie podzemnej vody v Pakistane sa vie už dlhšie, nová štúdia však výrazne zvýšila odhad počtu ohrozených obyvateľov. Situácia sa zhoršuje v dôsledku čoraz intenzívnejšieho a často nešetrného využívania vody z podzemných rezervoárov." uviedla Lubna Buchariová, šéfka pakistanskej vládnej Rady pre výskum vodných zdrojov, ktorú dnes citovala agentúra AP.Autori štúdie vypracovali mapu najviac ohrozených oblasti na základe analýzy vzoriek odobratých z takmer 1200 čerpadiel na podzemnú vodu. V uvedených lokalitách Pakistanu v okolí rieky Indus žije približne 88 miliónov ľudí, z ktorých zhruba 50-60 miliónov je odkázaných na zdroje podzemnej vody. Počet potenciálne ohrozených obyvateľov preto vedci odhadli na 50, ba možno až 60 miliónov.Toxický arzén sa v prírode vyskytuje prirodzene, hoci vzácne, vo vyšších koncentráciách zvyčajne len hlboko po zemským povrchom. Priamu hrozbu pre ľudí začína predstavovať v súvislosti s intenzívnym využívaním podzemnej vody, ku ktorej dochádza v posledných desaťročiach v krajinách juhovýchodnej Ázie zápasiacich s nedostatkom zdravotne vyhovujúcich povrchových vôd.Dlhodobá otrava arzénom môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie vrátane poškodenia orgánov a rakoviny. Neexistuje pritom liek, ktorý by mohol následky otravy arzénom eliminovať.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že arzénom kontaminovaná ohrozuje približne 150 miliónov ľudí po celom svete. Najmenej tretina z tohto počtu teda podľa najnovšej štúdie pripadá na Pakistan. Podobnému problému čelia aj rovinaté oblasti v okolí rieky Ganga v Indií a v okolí Brahmaputry v Bangladéši.