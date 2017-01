Paterson je protiklad temným, ťažko dramatickým alebo akčným filmom

Režisér Jim Jarmusch pózuje počas príchodu na fototermín k filmu Paterson na 69. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Cannes 16. mája 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. januára (TASR) - S ambíciou naučiť divákov nájsť krásu v obyčajných dňoch vstupuje do slovenských kín najnovší film amerického režiséra Jima Jarmuscha. Snímka s názvom Paterson rozpráva príbeh muža, ktorý sa volá Paterson, žije v meste Paterson, pracuje ako vodič na linke 23 Paterson a miluje poéziu.Každý Patersonov deň je zdanlivo rovnaký ako ten predošlý - prechádza trasou svojej linky, pozoruje mesto ubiehajúce pred čelným sklom a počúva úryvky rozhovorov. Píše si básne do zošita, ide na prechádzku so psom, zastaví sa v bare vždy len na jedno pivo a prichádza domov za svojou ženou Laurou. Jej život je pravým opakom - všetko v ňom sa neustále mení a každý deň prináša nové sny a nápady. Paterson a Laura sa navzájom milujú a podporujú: on jej pomáha realizovať najnovšie plány, ona obdivuje jeho básnické nadanie. Film je príbehom víťazstiev a porážok všedného dňa a krásy, ktorá sa skrýva aj v tých najmenších detailoch. Sám Jarmusch o ňom hovorí, že "Dôležitou súčasťou snímky je poézia. Paterson, rovnako ako Jim Jarmusch, obdivuje Williama Carlosa Williamsa, ktorého najdôležitejšie dielo je práve o meste Paterson. V snímke odznie niekoľko básní hlavného hrdinu. Ich autorom je oceňovaný básnik a prekladateľ Ron Padgett. Ten počas svojho života získal množstvo ocenení, dokonca cenu práve Williamsa Carlosa Williamsa od Americkej básnickej spoločnosti a nominovaný bol aj na Pulitzerovu cenu. Slovenskí diváci si jeho verše v podaní Adama Drivera môžu na veľkom plátne vychutnať od štvrtka 26. januára. V kinách je tiež kolekcia filmových klasík Jima Jarmuscha. Zahŕňa filmy Trvalá dovolenka (1980), Cudzejší ako raj (1984), Mimo zákon (1986), Tajomný vlak (1989), Noc na Zemi (1991), Mŕtvy muž (1995) a Káva a cigarety (2003). "" TASR informovala Martina Pašteková z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá snímku Paterson prináša do kinodistribúcie.Jim Jarmusch (1953) sa narodil v štáte Ohio, k filmu sa dostal vďaka matke, ktorá bola filmovou kritičkou. Hneď prvý celovečerný film, ktorý nakrútil po skončení školy - Cudzejší ako raj (1984), zožal obrovský úspech. Kultovými sa stali aj jeho ďalšie snímky ako Mimo zákon (1986), Noc na Zemi (1991) či súbor filmových poviedok Káva a cigarety (2003). Naposledy sa pripomenul filmom Prežijú len milenci (2013) v hlavných úlohách s Tomom Hiddlestonom a Tildou Swinton. Pri svojich snímkach je často nielen režisérom, ale aj scenáristom, producentom či kameramanom. Záležať si dáva na hudobnej stránke svojich filmov. Minulý rok predstavil v Cannes svoj najnovší počin, snímku Paterson v hlavnej úlohe s Adamom Driverom.