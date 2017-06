Pätica kandidátov chce posunúť RTVS, prvý raz diskutovali spoločne

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 4. júna (TASR) - Posunúť RTVS do 21. storočia, posilniť jej verejnoprávnosť a zastabilizovať financie. Aj toto sú vízie pätice kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS, ktorí dnes prvýkrát diskutovali spoločne v priamom prenose televízie TA3 v rámci relácie V politike. Hovorilo sa najmä o verejnoprávnosti, komercii, financovaní a kvalite spravodajstva.Súčasný šéf RTVS Václav Mika v úvodnom slove vyhlásil, že prvé roky jeho pôsobenia boli najmä o krízovom manažmente, posledné dva roky to už bola práca o rozvoji.povedal.Generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník si nemyslí, že motiváciou kandidovať je to, že sa doterajšiemu manažmentu niečo nepodarilo.uviedol.Zuzana Ťapáková kandiduje, lebo si myslí, že verejnoprávna televízia by si zaslúžila viac verejnoprávnosti.odporučila s tým, že šport nepovažuje za najväčší problém, a preto nemá v pláne zaviesť tretí kanál.Fedor Flašík poukázal na potrebu zadefinovať, čo si predstavujeme pod verejnoprávnosťou.apeloval.Michal Ruttkay kandiduje, keďže si uvedomil, že v RTVS neprebieha zmena z hľadiska evolučného vývoja.podotkol. Verejnoprávnosť prirovnal Ruttkay k Yetimu.podčiarkol.Na margo komercie Mika odmietol, že by RTVS viedol týmto smerom.argumentoval.Podľa Ťapákovej to však nie je len o číslach.myslí si.Podľa Rezníka prvý šéf BBC zadefinoval verejnoprávne vysielanie ako vysielanie pre verejnosť, financované verejnosťou a kontrolované verejnosťou.odkázal.Ruttkay sa domnieva, že čísla sledovanosti sú síce ukazovateľom, ale primárne sú mediálnou menou na predaj reklamného času.konštatoval.Podľa Flašíka, keď divák pred televízorom prepína, ani si neuvedomuje, že je vo verejnoprávnom priestore.povedal.V súvislosti s financovaním Mika zopakoval, že koncesionárske poplatky neboli zvyšované 12 rokov a je tu preto istý mandát o tom hovoriť.vysvetlil.Podobne to v otázke hybridného financovania vidí aj Rezník.poznamenal.Ťapáková považuje súčasné nastavenie za reálne.odporučila.Problém v kombinácii peňazí od štátu a koncesionárskych poplatkov nevidí ani Flašík. Ruttkay vyhlásil, že výška koncesií je politickým rozhodnutím,uviedol.Kandidáti sa nevyhli ani téme spravodajstva.povedal Mika.Ruttkayovi prekáža, že sa zo spravodajstva RTVS vytratilipoznamenal.Flašík otázku nezávislosti spravodajstva RTVS nepovažuje až za taký problém, ako jeho obsah.uistil.Rezník tvrdí, že k nezávislosti spravodajstva vždy boli, sú a budú pripomienky politikov.odhadol.To, že sa k spravodajstvu vyjadrujú aj politici, je podľa Ťapákovej ich vec.dodala.