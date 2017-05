Pätina populácie SR prijíma TV signál cez terestriálnu anténu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 30. mája (TASR) – Pätina ľudí prijíma v súčasnosti televízny signál v domácnosti cez anténu. Vyplýva to z prieskumu agentúry GfK pre spoločnosť Towercom. Prieskum sa uskutočnil koncom marca na vzorke 1000 ľudí, spoločnosť Towercom jeho výsledky zverejnila dnes.Prieskum skúmal situáciu na televíznom trhu po odchode skupiny Markíza z DVB-T vysielania. Trojica televíznych kanálov Markízy nie je divákom cez klasickú, tzv. terestriálnu anténu prístupná od začiatku tohto roka. Podľa prieskumu využíva tento spôsob ako jeden z príjmov TV signálu v domácnosti naďalej viac ako 21 percent slovenskej populácie vo veku 15 až 79 rokov.Tri percentá ľudí sledujú televíziu pomocou klasickej antény na chate alebo chalupe a 76 percent populácie iným spôsobom. Počet ľudí využívajúcich klasickú anténu je pritom mierne vyšší na strednom a východnom Slovensku (zhodne 22 percent) ako na západnom Slovensku (20 percent).Markíza sa do DVB-T vysielania zapojí opäť, a to od 19. júna tohto roka. Vyplýva to z dohody, ktorú pred dvoma týždňami uzavreli generálny riaditeľ spoločnosti Towercom Ivan Peschl a generálny riaditeľ TV Markíza Matthias Settele. Po návrate do terestriálneho vysielania však už nebude šírená voľne, ale diváci si budú musieť za jej sledovanie priplatiť.Jej kanály budú súčasťou terestriálneho programového balíčka Plustelka. Peschl nechcel odhadovať, či môže v tejto súvislosti nastať ďalší nárast penetrácie terestriálneho vysielania a o koľko.