Pätnásť amerických štátov podalo žalobu pre snahu ukončiť program DACA

Koláčik s nápisom programu DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. septembra (TASR) - Pätnásť amerických štátov a samospráva hlavného mesta Washington podali dnes v New Yorku žalobu, ktorou chcú zastaviť plán vlády prezidenta Donalda Trumpa ohľadne ukončenia programu chrániaceho pred deportáciou státisíce mladých prisťahovalcov.Agentúra AP o tom informovala s odvolaním sa na oznámenie generálneho prokurátora štátu Washington Boba Fergusona. Ten opísal Trumpov postup ako "temné časy pre krajinu".Feguson vyjadril presvedčenie, že zrušenie ochrany prisťahovalcov, ktorí sa dostali do Spojených štátov ilegálne ako deti, je porušením ich práv. Podľa AP sa tiež obáva, že informácie, ktoré tieto osoby poskytli vláde, aby boli zaradené do programu známeho pod skratkou DACA, môžu byť použité proti nim.Okrem štátu Washington a rovnomennej metropoly, ktorej územie je oficiálne Federálnym dištriktom Kolumbia, sú predkladateľmi žaloby aj štáty New York, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Havaj, Illinois, Iowa, Nové Mexiko, Severná Karolína, Oregon, Pennsylvánia, Rhode Island, Vermont a Virgínia.Program DACA umožňoval takmer 800.000 mladým prisťahovalcom, pre ktorých sa v Spojených štátoch vžilo označenie rojkovia (dreamers), získať odklad vyhostenia a možnosť legálne v hostiteľskej krajine pracovať. Vychádzal z iniciatívy Trumpovho predchodcu Baracka Obamu, ktorý sa vzhľadom na nedostatočnú podporu v Kongrese rozhodol problém tzv. rojkov riešiť prezidentským dekrétom.Americký minister spravodlivosti Jeff Sessions v utorok zavedenie DACA označil za "neústavné uplatnenie právomoci výkonnou zložkou". Trumpova administratíva teraz požaduje od Kongresu, aby v priebehu šiestich mesiacov našiel iný spôsob, ako ochrániť tých, ktorí by nemali byt deportovaní.Ohlásený zámer ešte v utorok vyvolal demonštrácie vo viacerých amerických mestách.