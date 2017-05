Pätnásť slovenských policajtov odišlo do Srbska chrániť hranicu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. mája (TASR) - Do Srbska odišlo v stredu (24.5.) 15 slovenských policajtov. Miesto ich pôsobenia bude Negotin, kde budú mesiac chrániť srbsko-bulharskú hranicu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.Vyslaní slovenskí policajti budú vykonávať spoločné hliadky so srbskými príslušníkmi za účelom dohľadu nad štátnou hranicou Srbskej republiky.priblížila Baloghová.Od začiatku roku 2017 bolo vyslaných 95 slovenských policajtov do Macedónska a Srbska. Macedónskym kolegom pôjdu slovenskí policajti pomáhať aj v júni, auguste a októbri. O presných termínoch vyslania do Srbska prebiehajú ešte rokovania.Gestorom vyslaní je Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.