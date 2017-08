PÁTRANIE: Češky chceli prespať v Poloninách, no zablúdili

Ilustračné foto.

Zboj 16. augusta (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v utorok (15.8.) v noci dvom českým turistkám, ktoré zablúdili v Národnom parku Poloniny. Horská záchranná služba (HZS) o tom dnes informuje na svojej webovej stránke.Ženy sa vybrali na túru z obce Topoľa v Sninskom okrese cez Ruské a odtiaľ mali v úmysle vystúpiť do Ruského sedla, kde chceli prečkať noc.informuje HZS. Na pomoc im na terénnom aute odišli štyria horskí záchranári.Miesto, kde by sa turistky mohli nachádzať, prehľadávali, no neúspešne.uvádza sa na stránke HZS s tým, že o súčinnosť boli v tejto súvislosti požiadaní aj príslušníci polície.Keďže v opísanej lokalite sa im stratené Češky nepodarilo nájsť, pokračovali v pátraní na širšom území. V skorých ranných hodinách ich našli v oblasti pod Pľašou. Dehydrované, uzimené a vystrašené, no bez zranení ich horskí záchranári terénnym automobilom zviezli na základňu do Zboja.