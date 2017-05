Pátranie po 12-ročnom dievčati zrušili, našli ho v Bratislave

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Dolná Strehová 6. mája (TASR) - Polícia zrušila pátranie po 12-ročnej Magdaléne Ozdinyiovej z Dolnej Strehovej. Dievča našli v Bratislave a podľa slov banskobystrickej krajskej policajnej hovorkyne Petry Kováčikovej je v poriadku.O pátraní informovala polícia v piatok 5. mája. Dievča bolo nezvestné od štvrtka 4. mája, kedy o 7.30 h vystúpilo na autobusovej zastávke v obci Dolná Strehová, kde chodí do základnej školy. Na zastávke zostalo so spolužiačkou a do školy neprišlo.