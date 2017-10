Patriarcha ruskej pravoslávnej cirkvi začal súkromnú návštevu Rumunska

Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill I. Foto: TASR Foto: TASR

Bukurešť 26. októbra (TASR) - Najvyšší predstaviteľ ruskej pravoslávnej cirkvi, patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill I. pricestoval vo štvrtok do rumunského hlavného mesta Bukurešť na trojdňovú súkromnú návštevu.Ide o prvú cestu hlavy ruskej pravoslávnej cirkvi do Rumunska od roku 1983.Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie najvyššieho predstaviteľa rumunskej pravoslávnej cirkvi patriarchu Daniela, pri príležitosti osláv 10. výročia jeho nástupu do funkcie, na ktoré jubilant pozval viacero vysokopostavených duchovných zo zahraničia.Pozvanie pre Kirilla I. bolo podľa pozorovateľov prekvapujúce v svetle rastúceho napätia medzi oboma krajinami po páde komunizmu, ale aj zvyšujúceho sa napätia medzi pravoslávnymi komunitami oboch štátov.V rumunských médiách navyše rezonuje, že patriarcha Daniel informoval o pozvaní ruského patriarchu rumunského prezidenta Klausa Iohannisa i premiéra Mariana Tudoseho až po tom, čo hlava ruskej pravoslávnej cirkvi pozvanie prijala.Súčasťou Kirillovho programu v Bukurešti je vo štvrtok koncelebrovanie bohoslužby na počesť sv. Demetera - patróna Bukurešti a v piatok celebrovanie Te Dea pri príležitosti Danielovho nástupu do funkcie. V sobotu sa zúčastní na slávnostnom zasadaní synody rumunskej pravoslávnej cirkvi, na ktorom by sa malo hovoriť aj o problémoch cirkvi v období vlády štátostrany.