Patrick Kane na šampionát nepríde, Američania dopísali Schmaltza

Hráč Chicaga Blackhawks Patrick Kane. Foto: TASR Foto: TASR

Aktualizovaná súpiska USA pre MS v Kolíne nad Rýnom a Paríži:



Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets/NHL), Jimmy Howard (Detroit Red Wings/NHL), Cal Petersen (University of Notre Dame/NCAA)

Obrancovia: Jacob Trouba (Winnipeg Jets/NHL), Danny DeKeyser (Detroit Red Wings/NHL), Connor Murphy (Arizona Coyotes/NHL), Daniel Brickley (Minnesota State University/NCAA), Noah Hanifin (Carolina Hurricanes/NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins/NHL, Boston University/NCAA), Trevor van Riemsdyk (Chicago Blackhawks/NHL)

Útočníci: Nick Bjugstad (Florida Panthers/NHL), J.T. Compher (Colorado Avalanche/NHL), Andrew Copp (Winnipeg Jets/NHL), Christian Dvorak (Arizona Coyotes/NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings/NHL), Anders Lee, Brock Nelson (obaja New York Islanders/NHL), Jordan Greenway (Boston University/NCAA), Clayton Keller (Arizona Coyotes/NHL, Boston University/NCAA), Anders Bjork (University of Notre Dame/NCAA), Jack Eichel (Buffalo Sabres/NHL), Johnny Gaudreau (Calgary Flames/NHL), Nick Schmaltz (Chicago Blackhawks/NHL)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. apríla (TASR) - Útočník Nick Schmaltz z Chicaga je ďalším hráčom, ktorý doplnil súpisku USA pre májové MS v Kolíne nad Rýnom a Paríži. Informovala o tom webstránka amerického zväzu USA Hockey.Dvadsaťjedenročný hokejista bude štartovať prvýkrát v reprezentačnom A-tíme na svetovom šampionáte, dvakrát sa už predstavil na juniorských MS. Schmaltz odohral v premiérovom ročníku NHL v drese Blackhawks 65 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a pripísal si 22 asistencií.Naopak, Američanom nepomôže jeho klubový spoluhráč Patrick Kane. Dvadsaťosemročný elitný krídelník podľa ESPN zvažoval svoju účasť na MS po vypadnutí Chicaga v 1. kole play off, napokon ale reprezentačnú pozvánku odmietol. Kane nazbieral v tejto sezóne 89 bodov (34+55) v 82 súbojoch základnej časti, viac mal na konte iba víťaz produktivity Connor McDavid.Na súpiske amerického tímu je aktuálne trinásť útočníkov, sedem obrancov a traja brankári. Reprezentanti USA sa na MS predstavia v kolínskej A-skupine, kde sa okrem zápasu so Slovenskom (14. mája) stretnú aj s Nemeckom, Dánskom, Švédskom, Talianskom, Lotyšskom a Ruskom.