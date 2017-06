Patrik Pinte zamieril do maďarského Haladás Szombathely

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Szombathely 19. júna (TASR) - Maďarský futbalový klub Haladás Szombathely angažoval do svojho tímu 20-ročného slovenského útočníka Patrika Pinteho.Účastník najvyššej maďarskej súťaže podpísal s Pintem trojročný kontrakt. Bývalý hráč ŠK Slovan Bratislava sa stretne v tíme so svojim krajanom Karolom Mészárosom. Pinte si nevybojoval v predchádzajúcom ročníku pevné miesto v zostave "belasých", vo Fortuna lige zasiahol len do piatich zápasov.Haladás Szombathely obsadil v sezóne 2016/17 v maďarskej OTP Bank lige šiestu pozíciu. Patrik Pinte je syn bývalého slovenského reprezentanta Attilu Pinteho. Informovala oficiálna stránka klubu.