Patrikovi Rybárovi chýbalo k brankárskemu rekordu 18 minút

Na archívnej snímke vľavo Richard Jenčík pred brankárom Patrikom Rybárom. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Hradec Králové 19. októbra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár sa v utorok zapísal do dejín českej extraligy. Brankár Mountfieldu Hradec Králové natiahol sériu bez inkasovaného gólu na 245 minút a 27 sekúnd a v historickej tabuľke sa dostal na druhé miesto. K prekonaniu rekordu Vladimíra Hudáčka zo Zlína zo sezóny 1999/2000 mu chýbalo iba osemnásť minút.Brankár Zlína tak aj naďalej drží rekord nepriestreľnosti, jeho séria trvala 262 minút a 51 sekúnd.povedal pre TASR 23-ročný slovenský brankár. Rybárova séria sa začala v Chomutove, kde ho v 50. minúte prekonal Michal Poletín. Mountfield v tomto zápase zvíťazil 3:2 a následne si pripísal štyri výhry. Prvú doma s Vítkovicami (2:0), po rovnakom výsledku triumfoval v Jihlave a debaklom 6:0 sa blysol proti Pardubiciam. V utorňajšom dueli proti Libercu viedol Hradec v tretej tretine 3:0 a Hudáčkov rekord sa otriasal v základoch. Slovenský brankár však napokon inkasoval v 56. minúte.Rybár predtým o rekorde netušil. O tom, že ho má na dosah, ho informovali až v rozhovore pre českú televíziu po treťom zápase, v ktorom si udržal čisté konto.prezradil brankár, ktorý ide v šľapajach svojho otca Pavla, dlhoročnej opory Slovana Bratislava i slovenskej reprezentácie. Vďaka jeho výkonom patrí momentálne Hradcu štvrté miesto, tím má za sebou šesťzápasovú šnúru víťazstiev.poznamenal Rybár a dodal:Výkony slovenského brankára pochopiteľne rezonujú aj v realizačnom tíme reprezentácie. Blíži sa Nemecký pohár a brankár Mountfieldu je horúcim kandidátom do nominácie.Je zrejmé, že pred vrcholom sezóny, ktorým je zimná olympiáda v Pjongčangu, dostanú príležitosť všetci brankári, ktorí momentálne ukazujú skvelú formu nielen v českej extralige. "Ja som veľmi rád, že to v súčasnosti na brankárskych postoch vyzerá takto. Chalani sú jednotkami v tímoch, chytajú výborne. Na olympiádu sa chce dostať každý, ale to sa bohužiaľ nedá. Trénerom naozaj niet čo závidieť," uzavrel pre TASR Rybár.